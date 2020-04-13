 
Информация к новости
  • Просмотров: 81
  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Кабмин будет регулировать цены на соцтовары

Категория: Новости / История и общество

Кабмин будет регулировать цены на соцтовары

Правительство намерено вернуться к регулированию цен для 10 социальных товаров. Об этом после заседания Кабмина на онлайн-брифинге в среду, 15 апреля, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Мы планируем и работаем над тем, чтобы ввести сейчас более мягкий инструмент регулирования. На данный момент это 10 товаров... Это основные товары для каждого человека - мука, сахар, макаронные изделия, молоко, хлеб, мясо птицы, яйца, гречка, сливочное масло", - сказал Петрашко.

Он отметил, что это позволит удержать ценовую стабильность для социально важных групп товаров.

Ранее стало известно, что мониторинг будет распространен не только на продукты, но и на восемь фармпрепаратов и два медицинских товара. 


Источник: Корреспондент.net



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать