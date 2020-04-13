Одесса может полностью отказаться от маршруток – министр

Девять городов Украины, в том числе Одесса, могут полностью отказаться от маршрутных такси до конца года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире ObozTV.

Министерство совместно с Ассоциацией городов Украины при поддержке Европейского инвестиционного банка разрабатывают соответствующую программу по улучшению общественного транспорта.

На первом этапе программы планируется её реализовать в Харькове, Запорожье, Одессе, Сумах, Чернигове, Киеве, Львове, Тернополе и Луцке. Эти города смогут отказаться от маршрутных такси и перейти на автобусы и другой общественный транспорт, который является более безопасным, – отметил Криклий.

Как пояснил министр, города смогут заказывать транспортные услуги. «Компания, которая будет предоставлять автобус, электробус, троллейбус, будет гарантированно получать сумму и сможет заключать договоры на 3-5 лет, планировать себе лизинговые условия, лизинговые договоры, осуществлять платежи», – рассказал Криклий.

Он подчеркнул, что при этом перевозчик не будет заинтересован в том, чтобы «набивать» в маршрутку много людей, подвергая опасности пассажиров. «Города смогут не только ограничиваться своим коммунальным транспортом, но еще и дополнительно добирать (общественный транспорт, – Ред.), в том числе и на коммерческих условиях», – пояснил министр.

Европейский инвестиционный банк выступил в роли инвестора проекта. В настоящее время проект профинансирован на сумму 176 миллионов евро. Планируется подписание дополнительного соглашения на 200 миллионов евро. Проекты будут осуществляться путем паритетного финансирования – 50% суммы предоставляет инвестор, еще 50% финансирует сам город.

"Мы рассчитываем на то, что в конце текущего года или в начале следующего все могут использовать эти деньги, чтобы мы могли двигаться по следующим городам", – спрогнозировал министр.