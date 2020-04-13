 
Информация к новости
  • Просмотров: 63
  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Правительство ограничило грузовые перевозки в Украину

Категория: Новости / Экономика и финансы

Правительство ограничило грузовые перевозки в Украину

Правительство ввело зеркальные меры в отношении стран, которые устанавливают ограничения для украинских грузовых перевозчиков. Об этом в Telegram написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.

“Правительство ввело зеркальные меры в отношении стран, которые устанавливают ограничения для украинских перевозчиков. Украина поддерживает свободное движение грузов между странами, мы не ограничивали осуществления грузовых перевозок в одном направлении. Экономика украинская, так и других стран должна работать, однако, после введения ограничений в отношении украинских перевозчиков некоторыми странами, правительство было вынуждено ввести зеркальные меры”, — написал Криклий.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать