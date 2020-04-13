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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Возле Земли сегодня пролетит крупный астероид

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

Возле Земли сегодня пролетит крупный астероид 2020 GH2, передает портал Space.

"Нововыявленный астероид величиной с дом быстро пролетит возле Земли в среду, 15 апреля", - говорится в сообщении.

Астероид пронесется от Земли на расстоянии 359 тыс. км. По космическим меркам это расстояние считается очень маленьким. Напомним, что расстояние до Луны составляет 385 тыс. км. По данным NASA, величина самого астероида составляет от 13 до 70 м.

Астероид был обнаружен еще в субботу, 11 апреля, астрономами из американского штата Аризона.

Астрономы определили траекторию полета астероида и утверждают, что он не представляет опасности для Земли.

По мнению ученых, 2020 GH2, по сравнению с астероидом, который 65 млн лет назад уничтожил динозавров, как песчинка соли.

Источник: 112.ua



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