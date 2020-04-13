 Страсти бюджетные: провал финпланов – трамплин политического реванша

«Политика – это концентрированное выражение экономики». Эту мысль Карла_фон_Клаузевица популяризовал и главный идеолог большевистской революции 1917 года в России Владимир Ульянов (Ленин). А в канун его 150-летия подтверждать истину о «концентрате экономике» рьяно взялись политики современной Украины, вступив в жаркие споры о «правильности» урезания («секвестра») финансового плана правительства на 2020 год. Та неприятная процедура вызвала вспышку недовольства и злобной критики оппонентов, что ожидаемо и чревато для ныне правящих политиков роковыми последствиями, если апрельский секвестр повторят и опять проделают это бесцеремонно услугами бездумных «кнопкодавов» …

Летом бюджет перетряхнут опять?

Недоверие к утвержденным в парламенте 13 апреля правкам финансового плана «госбюджета» на текущий год добавило скоропалительное заявление нового лица современной украинской политики Давида Арахамии. Не уступая даже Владимиру Зеленскому по частоте публичных заявлений, этот глава депутатской фракции партии «Слуга народа» в интервью нередко чередует изложение «мнений фракции» с собственными мыслями, порой спорными, дающими пищу для слухов и скандалов. В таком же духе он комментировал для СМИ и принятие на (очередной) «внеочередной сессии» парламента закона, утвердившего существенную правку параметров госбюджета на 2020-й год. При этом «многознающий» оратор партии «Слуг народа» огорошил анонсом новых подобных «перетряхиваний» правительственного финплана Украины, заявив:

«Усі розуміють, що цей бюджет – умовно на 2-3 місяці, на період дії карантину. Його точно переголосовуватимуть і збиратимуть заново. У разі погіршення ситуації, тоді буде реальний антикризовий бюджет. Це означає, що урізатимемо дуже багато інших речей, якщо так буде потрібно для країни».

Поскольку эти суждения не опровергли ни партийные руководители «Слуг народа», ни представители ведающего исполнением «госбюджета» Кабинета Министров, то высказанный прогноз, что через пару месяцев сократят финансирование на «дуже багато інших речей», можно считать почти официальным мнением ныне правящей группы политиков.

Но, если такое «погіршення ситуації» случится, негодование противников нового секвестра вряд ли ограничится стенами парламента. А виновниками нехватки средств на урезаемые нужды населения и госучреждений негодующие легко могут признать не тех, кто создал «дефицит бюджета» уклонениями от уплаты налогов или «распилами» части казенных средств по тем или иным махинаторским схемам. Нет: винить в происходящем будут тех, кто является частью «партии власти» и не пресекал указанные финансовые нарушения.

Аукнется занимающих ныне командные должности и уклонение от полноценного общественного обсуждения создавшихся финансовых проблем. Не сочтя нужным доказательно пояснять народу мотивы своих голосований при принятии финплана на текущий год в декабре 2019-го и при его «правке» 13 апреля, такие «слуги» навлекают подозрения. Предстают – то ли соучастниками «дерибана», то ли (как минимум) страдающими дефицитом персональной ответственности и… финансовой грамотности.

Утопичность госбюджета-2020 запрограммировали умельцы…

В ходе недолгих дебатов в Верховной Раде 13 апреля перед голосованием за первый в этом году «секвестр» финансового плана Украины блеснул в роли «общественного обвинителя» экс-президент Петр Порошенко. Почти избежав уголовного наказания за серию инкриминируемых должностных преступлений, он подтвердил намерение реванша «бичуя» речами о реальных и приписываемых упущениях ныне правящих Украиной:

«…Секвестр бюджету — це феєричний результат урядування нових, але некомпетентних облич. Вони, отримавши від нашої команди економіку зі зростанням майже 5%, за лічені місяці спустили цю спадщину за вітром. Китайці ще не здогадувалися про існування коронавірусу, а в Україні вже обвалилася промисловість, покотився униз ВВП, бюджет недоотримав десятки мільярдів гривень.

Гігантську діру латають не за рахунок силовиків. Їм навіть додають грошей. Руйнують «Нову Українську Школу», систему профтехосвіти, душать культуру, вилучають фінансову підтримку громад, позбавляючи їх ресурсу для боротьби з пандемією, скасовують децентралізацію — одну з найуспішніших реформ нашої команди…».

Примечательно, что выпады против неудач бюджетной и финансовой политики ныне правящих соперников П. Порошенко переплетает с самохвальбой мнимых «достижений» в период его правления. И возразить – нечем и некому. Ведь приведенные к власти В. Зеленским не пожелали в сентябре прошлого года провести надлежащие аудиты, выявить приписки исчисления «ВВП», прекратить «утечки» казенных средств по разным схемам, включая махинацию обогащения группы VIP-коррупционеров на «пирамиде» перепродаж облигаций госзайма…

По каким мотивам тогда переходное правительство А. Гончарука уклонилось от «чистки Авгиевых конюшен» финансовой политики украинских властей – можно догадываться: соотношение в том «укрывательства» и «недомыслия» может быть разным. В любом случае диспропорции и схемы жульнически принятого бюджета-2019 никто устранять тогда не стал. Вместо этого предпочли в конце 2019 года «покрыть» (спланированную разработчиками) многомиллиардную недостачу средств – зачетом досрочных выплат Нацбанка Украины и внеплановыми платежами от «Нафтогаза». Последний поделился частью полученного 27 декабря «транша» в $2,9 миллиардов от… российской корпорации «Газпром» (решившей так откупиться от судебной тяжбы). Но надлежащий учет распределения той крупной суммы КМУ А. Гончарука почему-то (?) не провело и в бюджет 2020 из него ничего не включили.

Еще большей Ошибкой, равнозначной преступлению, было повторение (при соучастии тех же соавторов, включая тогдашнюю главу Минфина О. Маркарову) воспроизведение в проекте бюджета на 2020-й год прежнего набора вредительских уловок и «установок». Их бюджетно-финансовая политика ориентирована, в том числе, на продолжение эмиграции работников, деиндустриализацию нашей страны и увеличение финансовой кабалы…

Теперь за все те художества «попередников» можно свалить вину на нынешних членов Кабмина. И заинтересованные политики этим пользуются. А особо нуждающиеся в очередном оглуплении украинцев П. Порошенко и Ко норовят выставить «главным виновником» лично президента В. Зеленского, не встревавшего в ход планирования бюджетов ни на последние месяцы 2019 года, ни на 2020-й год. Зато по вине тех «плановиков» уже в марте с. г. пришлось экстренно вносить первую правку финплана-2020, добавив денег на услуги продовольственного снабжения военнослужащих ВСУ. Увы, за ту погрешность никого не наказали.

Не удивительно, что и в апрельский «секвестр» финплана-2020 занесены «хотелки» тех, кто дерибанил бюджеты Украины ранее. Так, в «исправленный» вариант финплана вмонтирована очень коррупционногенная привилегия чинам Минфина. Как указано в письме «подання» от бюджетного комитета Верховной Рады, парламентские «умники» пожелали одарить старых знакомых из Минфина лакомой возможностью:

«надання Мінфіну права здійснювати правочини з державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж, за рахунок здійснення понадпланових державних запозичень /за пропозицією Мінфіну/, що пояснюється необхідністю зниження ризиків…»

Тем самым, «соросюки», засевшие в Минфине и парламенте, сохранили операционный простор спекулятивных игр с украинскими ценными бумагами даже в период «карантина».

Чистку финпланов от «схем» пресекают заинтересованные…

Показательно, что спорный вариант «секвестра» годового финплана «протащили» 13 апреля голосованием в Верховной Раде благодаря комбинации из нескольких ухищрений.

Сперва 11 апреля (в субботу, менее, чем за двое суток до голосования) в Секретариате Верховной Раде был зарегистрирован проект, альтернативный поданному 29 марта от Кабинета Министров. Тот «кабминовский» проект (под номером 3279) был составлен во второй половине марта при активном участии министров И. Уманского и И. Емца, которых 30 марта нардепы сместили с должностей без объяснения причин.

При этом «умельцы», подавшие альтернативный проект «секвестра» приписали ему номер –«3279-д», присоседив его к проекту Кабмина. Это дало «основание» ставить на голосование проект альтернативщиков без полагающегося рассмотрения в разных комитетах и признать данный вариант – «основным» (как якобы «доработанный» вариант правительственного проекта).

Авторами «доработанного» варианта (с «хотелками») выступила 14 народных депутатов, в т. ч. А. Гончаренко и А. Лопушанский от «Европейской солидарности» и В. Цабаль от «Голоса». Но последняя троица авторов за поданный ими проект на сессии не голосовали (?).

Это позволило указанным фракциям откреститься от того сомнительного продукта «коллективного разума», дав основание П. Порошенко произнести с трибуны «разоблачительную» речь.

_3_голосование

При этом в «доработанный» проект апрельского «секвестра» финплана-2020 вошло такое важное (для условий «дерибана») условие, что средства на «борьбу с коронавирусом» будут концентрировать в отдельном Фонде. Это изначально предлагалось в другом альтернативном проекте (№3279-1) от А. Гончаренко, В. Сюмар и И. Фриз.

Таким образом, «старые политики» защитили искомые интересы в переформатировании госбюджета, но всю ответственность за это переложили на фракцию «Слуг народа», послушно давших необходимые 226 голосов поддержки. Увы, эту ловкость в «бюрократических» интригах такие опытные сидельцы Рады не спешат направить во благо всей страны, не стремятся изменить гибельную экономическую стратегию. Голосование 13 апреля в Раде за коррупционный вариант «секвестра» это подтвердило.

К сожалению, группу послушных как клавиши пианино парламентариев не остерегли даже увещевания их ситуативных союзников из партии «Батькивщина». Хотя Юлия Тимошенко привела веские доводы против спешки с «легитимизпцией» подмененного проекта «секвестра»:

«… є надзвичайна ситуація, про яку ми не можемо з вами не говорити: з доходної частини бюджету знімається майже 120 мільярдів гривень. Знімається, по суті, сума яка, по-перше, вдвічі перевищує створення фонду по боротьбі з інфекцією з епідемією. По-друге, це половина Пенсійного фонду країни за обсягом грошей.

Ці 120 мільярдів гривень знімаються не просто так, ми всі з вами прекрасно пам'ятаємо, що міністр, який три тижні пробув на своїй посаді, міністр фінансів пан Уманський, він за ці три тижні встиг повністю вскрити великі оборудки по сплаті податку на додану вартість через так звані скрутки, а, вірніше, несплату цього податку, на корупційній основі. Крім того, він відкрив махінації, які здійснюються на митниці і які здійснюються на ухиляння від сплати податку на прибуток до бюджету України. Він не просто вскрив всі ці корупційні оборудки, він доповів Президенту, Прем'єр-міністру, він доповів уряду, і він виступив з цим публічно. Він подав відповідні аргументовані матеріали до Генеральної прокуратури, до НАБУ і до СБУ. Тобто, іншими словами, міністр Уманський злетів з посади саме тому, що він виявив цю корупцію і виступив проти неї. А тепер ми маємо в бюджеті, який сьогодні будемо голосувати, підтвердження цього. Уманський сказав, що в середньому за квартал не доплачується до бюджету на корупційній основні 30 мільярдів гривень. Це якраз і є ці 120 мільярдів гривень по року. Країну оббирають…

…ми закликаємо зібрати голів фракцій з Кабінетом Міністрів, з Президентом країни, запросити Уманського, послухати доповідь і не голосувати за цей закон, поки ми не переконаємося, що 120 мільярдів гривень знімають з доходної бюджету не тому що покривають корупцію, а тому що є інші обставини. Не приймайте корупцію в цьому бюджеті.»

Увы, «послушное большинство» парламентариев (преимущественно из фракции «Слуг народа») не стали вникать в такие «мелочи», как недобор многомиллиардных сумм из-за махинаций на таможне и иных странностей фискальной политики.

Аномалии поборов с украинцев «слуг народа» не смущают?

Не смутила голосовавших за предложенный вариант «секвестра» и аномалия, четко оцифрованная в проекте «исправленного» госбюджета: основным «источником» доходов назначили поборы с собственного населения, а не от внешней торговли! Разница между суммами «внутренних налогов на товары и услуги» и «налогами на международную торговлю и внешние операции» – вопиющая: 505,9 млрд. грн. и 29,1 млрд. грн., т. е. в 17,38 раз…

При этом даже с отечественных курильщиков власти вознамерились стянуть огромную сумму в 47 млрд. грн. (более, чем по 2 тысячи грн. в год с каждого курящего). Зато вывоз из Украины зерна и прочих (сырьевых) товаров к выгоде импортеров разрешен с минимальными пошлинами: на все про всё – лишь 360 миллионов грн., т. е. в 1405,5 раз меньше, чем намерились отнять у сограждан разнообразными «внутренними» налогами. Такова участь жителей страны, которую кто-то спланировал превратить в «житницу Европы»…

Подобный передел финансовых потоков впору признать зримым доказательством «предательства национальных интересов», измены интересам избирателей. При таких «защитниках» в парламенте украинцам впору искать управу на разгул коррупции в нашей стране не в Верховной Раде или Офисе Президента Украины, а в Администрации Президента США Д. Трампа: тот заявлял намерение расследовать факты разворовывания американскими «кураторами» (из числа инопартийцев Республиканской партии)… займов «для Украины». Увы, из-за вмешательства эпидемии коронавируса то расследование тоже «зависло», вызвав лишь перепуг в окружениях А. Яценюка и П. Порошенко и смущение зашуганного коррупционерами В. Зеленского. Последний, похоже, подзабыл, кому обещал служить, и недооценивает риски «дружбы» окруживших его на занимаемом посту профессионалов «развода, как котят» даже целой партии Буратин «слуг народа».

Слабохарактерным – не место во власти

При этом системные недостатки управления государственными финансами Украины и её нынешней экономической политики давно раскритикованы авторитетными специалистами. При наличии «политической воли» даже молодая команда В. Зеленского могла бы осознать и устранять причины продолжающегося разорения сограждан, наращивания кабальных долгов и дефицитов.

Например, исправить баланс внешней торговли можно расширением круга торговых партнеров (в том числе – в странах СНГ), содействием экспорту высокотехнологичных товаров отечественного производства, пресечением дискриминации в торговле с рядом стран, включая «партнеров» из ЕС. Но восстанавливать контроль за внешне-экономической деятельностью и поддерживать «отечественных товаропроизводителей» ныне правящие не тщатся (не считая протекций отдельным финансово-промышленным группам, имеющим собственных лоббистов).

Показательно, что с началом пандемии нового коронавируса чины КМУ (при премьере А. Гончаруке) не приостановили по примеру правительств иных стран вывоз защитных масок и других нужных медицинских средств, а после введения «карантина» острую потребность в таких средствах продолжают покрывать закупками за границей, а не развитием (и возобновлением) в Украине собственного производства необходимых предметов и медикаментов. При такой политике никакого бюджета не хватит на «борьбу с коронавирусом». И Украину загонят в бездонную «яму» долгов, которая итак уже глубока.

В. Зеленский обрекает на политический крах себя и ведомую партию фактическим отказом выполнять основные обещания избирателям, начиная с «посадок» деятелей, уличенных в крупных коррупционных деяниях и финансовых махинациях. Логику политической борьбы за «трон» верно отражает высказывание неизвестного отечественного мудреца: «або – пан, або – пропал».

В нашем случае «пропажа» падением с президентского поста не обязательно сулит физическую смерть или эмиграцию, но утрату политического авторитета (по примеру В. Ющенко) – безусловно! И это – справедливо в отношении предающих избирателей или не имеющих достаточной политической воли, чтобы достигать заявленные цели. Не простительна в таком всенародном обмане «слабохарактерность» даже тем, кто не ведал о замечании, оставленном потомкам еще в XVIII веке честным мудрецом Карлом фон Клаузевицом:

«Под понятием «сила характера» подразумевается твердое отстаивание убеждений, безразлично, являются ли последние выводами из чужой или собственной системы взглядов или же возникнут из принципов, норм, мгновенных впечатлений или других каких-либо проявлений разума».

Назвавшийся «приговором» бедоносным политикам, рядясь в «слугу народа», обязан исполнить хотя бы часть того, к чему призывал, в чем убедил доверившихся сограждан. Отступничество от таких клятв равносильно предательству, а предателям – не место в руководстве державы. Эту истину даже малограмотные европейцы усвоили задолго до рождения Клаузевица и иных знатоков закономерностей общественного бытия. А нынешние власть имущие могут изучать «диалектику борьбы противоположностей» по иллюстрациям в привычном им Facebook, читая призывы, которые на странице П. Порошенко появляются всё чаще:

Не такого фиаско ждут от «нового президента» В. Зеленского миллионы доверивших ему год назад на президентских выборах свои судьбы и будущее Украины…