У берегов США застрял круизный лайнер с 250 украинцами

В открытом море недалеко от Майами (штат Флорида, США) остановился круизный лайнер Carnival Elation, на борту которого находятся 250 граждан Украины. Об этом передает "ТСН".

Отмечается, что украинцы, которые работают на данном лайнере, застряли на судне в связи с карантином. Выйти на берег они тоже не могут, поскольку до сих пор работали на Багамских островах.

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что оно обеспечивает возвращение граждан, если этот процесс было правильно реализовано другими ведомствами. Над возвращением 250 украинцев сейчас уже работают.

"Можно предположить, что не до конца была проработана логистика компанией, по обсерваційних мероприятий в Украине. Прорабатываются вопросы, другие пути, через другие страны, возможно Беларусь, возвращение наших сограждан не просто в Украину, а к местам проживания", - пояснил начальник отдела кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.