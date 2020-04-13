 
Информация к новости
  • Просмотров: 72
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

У берегов США застрял круизный лайнер с 250 украинцами

Категория: Новости / Происшествия

У берегов США застрял круизный лайнер с 250 украинцами

В открытом море недалеко от Майами (штат Флорида, США) остановился круизный лайнер Carnival Elation, на борту которого находятся 250 граждан Украины. Об этом передает "ТСН".

Отмечается, что украинцы, которые работают на данном лайнере, застряли на судне в связи с карантином. Выйти на берег они тоже не могут, поскольку до сих пор работали на Багамских островах.

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что оно обеспечивает возвращение граждан, если этот процесс было правильно реализовано другими ведомствами. Над возвращением 250 украинцев сейчас уже работают.

"Можно предположить, что не до конца была проработана логистика компанией, по обсерваційних мероприятий в Украине. Прорабатываются вопросы, другие пути, через другие страны, возможно Беларусь, возвращение наших сограждан не просто в Украину, а к местам проживания", - пояснил начальник отдела кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

Коронавирус

Источник: РБК Украина



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать