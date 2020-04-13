Карантин в Германии решили ослабить и не продлевать

Канцлер Германии Ангела Меркель представила концепцию выхода страны из режима изоляции, вызванного пандемией коронавируса. Об этом пишет немецкий журнал Focus.

Она заявила, что с 4 мая непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров могут восстановить работу при условии соблюдения необходимых санитарных мер.

Также власти Германии решили постепенно открывать учебные заведения. Так, с 4 мая занятия возобновятся в выпускных классах, а затем в младших. При этом проведение массовых мероприятий будет запрещено до конца лета.

Ангела Меркель заявила, что власть будет отслеживать ситуацию и каждые две недели в случае необходимости будет корректировать стратегию выхода из режима изоляции.

Отметим, что по состоянию на 21:30 15 апреля в Германии зафиксировано 133 209 случаев заражения коронавирусом. Из них 3 592 человека умерли и 72 600 человек вылечились.