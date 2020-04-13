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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

"Спасибо за вашу "Мрию". Поляки поблагодарили компанию "Антонов" за рейс Ан-225 с медицинским грузом

Категория: Новости

"Спасибо за вашу "Мрию". Поляки поблагодарили компанию "Антонов" за рейс Ан-225 с медицинским грузом

Самый большой самолет в мире, украинский Ан-225 "Мрия" благополучно доставил из Китая в Польшу 80 тонн медицинского груза- 7 миллионов масок, почти 200 000 защитных комбинезонов и около 250 000 медшлемов.

Аэропорт имени Шопена в Варшаве выразил благодарность украинской авиакомпании "Антонов" за то, что самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Польшу груз медицинского назначения для борьбы с коронавиурсом Covid-19.

Об этом руководство аэропорта сообщило в Twitter.

"Спасибо за ваш полет и за поставки нужных материалов. Радуемся, что могли позаботиться о вашей "Мрие", жаль только, что при таких обстоятельствах", - написали сотрудники аэропорта Варшавы.


Источник: Страна.ua



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