"Челси" и "Барселона" могут обменяться звездными игроками

Лондонский футбольный клуб "Челси" и каталонский ФК "Барселона" могут обменяться футболистами в летнее трансферное окно на фоне финансовых трудностей из-за пандемии COVID-19 в мире. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как отмечается, перейти из одной команды в другую могут полузащитники Филиппе Коутиньо и Н'Голо Канте. Эти футболисты примерно похожи по своей трансферной стоимости.

По данным издания, "Челси" недоволен формой 29-летнего французского игрока Н'Голо Канте, которую тот демонстрировал в течение последних месяцев перед паузой.

Также покинуть "Барселону" может Коутиньо, который перешел в команду из английского "Ливерпуля", однако не стал игроком основного состава. Впоследствии, летом 2019 года, бразильского футболиста отдали в "аренду" мюнхенской "Баварии" с последующим правом выкупа. Однако, по предварительной информации, немецкая команда пока не намерена выкупать контракт игрока. Сам 27-летний футболист хочет вернуться в английскую премьер-лигу.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что ФК "Барселона" готова продать своего топ-игрока, одного из нападающих, за 60 миллионов евро.