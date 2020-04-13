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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Зеленский подписал закон о "самоизоляции" и "обсервации"

Категория: Новости / Политика

Зеленский подписал закон о "самоизоляции" и "обсервации"

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон" О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» (№3320).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передает Укринформ.

В графе "Дата и состояние прохождения" отмечается, что 16 апреля закон возвращен с подписью от Президента.

Закон актуализирует применяемые в мире понятия "самоизоляция", "обсервация", "специализированные больницы". Устанавливаются правовые основания для применения современных тактик противодействия распространению инфекционных болезней.

Предусматриваются временные меры по оперативному созданию временных специализированных больниц и привлечению медицинских работников к оказанию медицинской помощи больным коронавирусной болезнью.

Кроме того, закон предоставляет возможность руководителям учреждений здравоохранения привлекать к оказанию медицинской помощи следующие категории, такие как научно-педагогические работники высших учебных заведений (последипломного) образования, осуществляющих подготовку кадров в сфере здравоохранения, других лиц, имеющих сертификат врача-специалиста и соответствующую врачебную категорию.

Временно вводитсяя норма, необходимая для обработки персональных данных граждан, с целью введения современных противоэпидемических мероприятий.

Разрешается обработка персональных данных без согласия лица, в том числе данных, касающихся состояния здоровья, места госпитализации или самоизоляции, фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства, работы (учебы), с целью противодействия распространению коронавирусной болезни, в порядке, определенном в решении об установлении карантина, при условии использования таких данных исключительно в целях осуществления противоэпидемических мероприятий,
- говорится в документе.

Напомним, что закон «О внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» (№3320) Верховная Рада приняла на внеочередном заседании 13 апреля. В тот же день его безотлагательно подписал Председатель ВР.



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