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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

С 28 апреля требования к денежным переводам ужесточаются, – НБУ

Категория: Новости / Экономика и финансы

С 28 апреля требования к денежным переводам ужесточаются, – НБУ

Национальный банк опроверг информацию об остановке работы платежных систем с 28 апреля, которая появилась накануне в некоторых СМИ.

Регулятор пояснил, что с 28 апреля устанавливают обновленные требования к информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств. Она должна содержать идентификацию и верификацию как плательщика, так и получателя средств, передает "Фокус".

При этом новые требования не будут распространяться на:

  • оплату жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);
  • оплату кредитов до 30 тыс. грн;
  • переводы для оплаты товаров и услуг с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
  • все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. грн;
  • снятие средств с собственного счета.

В Нацбанке пояснили, что такие операции являются низкорисковыми, поэтому не требуют особого внимания финансовых органов.

 



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