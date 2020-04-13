Обмен пленными на Донбассе: в Украину вернулись 20 человек

Сегодня состоялся очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц – Украина вернула своих граждан, которые находились на временно оккупированных территориях.

По информации Офиса президента, учитывая карантинные ограничения, которые сейчас действуют в государстве, после возвращения освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию. Взаимное освобождение удерживаемых лиц прошло в рамках формата «всех на всех», передает УНИАН.

На сайте президента Украины опубликован список из 20 освобожденных в рамках сегодняшнего обмена украинцев.

Среди освобожденных преимущественно гражданские лица, а также двое военных и один правоохранитель.

Освобожденные граждане, которых удерживали на территории отдельных районов Донецкой области:

1. Алакоз Александр (гражданское лицо)

2. Гриненко Николай (военный)

3. Илюхин Николай (гражданское лицо)

4. Карась Владимир (правоохранитель)

5. Костев Евгений (гражданское лицо)

6. Помеляйко Александр (гражданское лицо)

7. Садовский Александр (гражданское лицо)

8. Сирык Вадим (гражданское лицо)

9. Шайдов Виктор (военный)

Освобожденные граждане, которых удерживали на территории отдельных районов Луганской области:

1. Желдак Виталий (гражданское лицо)

2. Можаев Валентин

3. Мироныч Сергей

4. Полозов Николай (гражданское лицо)

5. Попова Алевтина (гражданское лицо)

6. Русинов Сергей (гражданское лицо)

7. Сливка Иван (гражданское лицо)

8. Сливка Александр (гражданский)

9. Табачный Александр (гражданское лицо)

10. Штиль Александр (гражданское лицо)

11. Яковенко Александр (гражданское лицо)

В комментарии журналистам во время рабочей поездки в Закарпатскую область Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очередной этап взаимного освобождения удерживаемыми лицами происходит в рамках договоренностей, достигнутых во время минского процесса и "нормандского формата" и заверил, что украинская власть будет бороться, пока каждый украинский пленник не вернется домой.

У меня как у обычного человека только положительные эмоции. Сегодня мы возвращаем наших людей, наших граждан Украины, и я радуюсь каждый раз, когда мы возвращаем и наших военных-героев, политзаключенных и обычных граждан Украины. Потому что для нас обычные граждане Украины - это такие же герои, потому что они были за решеткой из-за того, что они защищали нашу Украину, наш суверенитет, нашу территориальную целостность,

- сказал Зеленский.

Придет время и всё мы вернем, прежде всего, как мы говорили - мы возвращаем всех и в рамках и минских договоренностей, и в рамках договоренностей "нормандской четверки". Мы освобождаем всех и будем бороться, пока каждый украинец не вернется домой,

- добавил Зеленский.Отмечается, что это уже третий этап освобождения при каденции Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев, во время второго – в декабре – вернулись 76 граждан. Сейчас продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которые находятся на территории оккупированного Крыма и в России.