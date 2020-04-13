Авиакатастрофа в Иране: пять стран опубликовали совместное заявление

Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что продолжают работать для проведения независимого и прозрачного расследования крушения украинского самолета в Иране. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает РБК-Украина.
В заявлении говорится, что исполняется 100 дней с момента атаки на украинский самолет, в результате которой 176 человек невинно погибли.
Напомним, правительство Ирана направило в МИД Украины проект меморандума о взаимопонимании. Согласно меморандуму, Киев и семьи жертв авиакатастрофы должны признать, что причиной катастрофы стала "человеческая ошибка".
Добавим, 8 января 2020 года после взлета из аэропорта Тегерана ракетой был сбит самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.