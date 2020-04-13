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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Авиакатастрофа в Иране: пять стран опубликовали совместное заявление

Категория: Новости

Авиакатастрофа в Иране: пять стран опубликовали совместное заявление

Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что продолжают работать для проведения независимого и прозрачного расследования крушения украинского самолета в Иране. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает РБК-Украина.

В заявлении говорится, что исполняется 100 дней с момента атаки на украинский самолет, в результате которой 176 человек невинно погибли.

Мы в дальнейшем мысленно с семьями жертв. Пользуясь случаем, члены координационной группы хотели бы заверить семьи и близких жертв, что наша группа министров продолжает совместно работать, отстаивая полную ответственность, прозрачность, справедливость и компенсации, а также полное, независимое и прозрачное расследование, чтобы помочь семьям и близким преодолеть горе, которое они переживают,
- говорится в заявлении

 

Напомним, правительство Ирана направило в МИД Украины проект меморандума о взаимопонимании. Согласно меморандуму, Киев и семьи жертв авиакатастрофы должны признать, что причиной катастрофы стала "человеческая ошибка".

В указанном документе также предусматривается, что Украина и семьи погибших не должны преследовать Иран в уголовном и судебном порядке в обмен на выплату компенсации Ираном и выдачу содержимого бортового видеорегистратора после их анализа,
- говорится в сообщении.

 

Ранее член иранского парламента Хассан Норузи заявил, что иранские военные добились "хороших результатов", сбив гражданский авиалайнер. Он также отметил, что никого из виновных в авиакатастрофе не арестовали и наказывать не планируют.

Добавим, 8 января 2020 года после взлета из аэропорта Тегерана ракетой был сбит самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.

 



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