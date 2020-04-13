В Одессе на выходные будет ограничено движение транспорта

15 апреля 2020 года состоялось внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Одесского городского совета. По итогам заседания комиссия приняла решение о проведении ряда превентивных мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV на территории Одессы, передает пресс-служба мэрии.

В частности, будет ограничено движение городского транспорта в выходные и праздничные дни.

А именно:

- c 13:00 субботы (18 апреля) до 06:00 21 апреля количество общественного транспорта, который выходит на городские маршруты, уменьшится на 30%;

- в период выходных и праздничных дней Пасхи с 22:00 до 05:00 общественный транспорт ходить не будет.

Также будут усилены меры по контролю за соблюдением карантинных мер на территории города, рынках, в магазинах и пр.

[media=http://https://www.youtube.com/watch?v=e7RvKqZ5kHI&feature=emb_logo]