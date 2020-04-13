Союз журналистов попросил у Кабмина разрешить киоскам прессы работать во время карантина

Национальный союз журналистов Украины обратился с официальным письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю. В обращении работники СМИ просят посодействовать обеспечению бесперебойной работы точек розничной продажи прессы.
Письмо опубликовал в своем Facebook глава НСЖУ Сергей Томиленко.
По словам Томиленко, в НСЖУ регулярно поступают жалобы издателей о том, что доступ граждан к важной информации о карантине и преодолении эпидемии коронавируса ограничен из-за закрытия киосков прессы. А телеканалы и интернет-медиа не полностью охватывают аудиторию, которая проживает в регионах. Или же не в полной мере освещают региональную информацию.
Сейчас приобрести свежий выпуск газеты можно только в отделении "Укрпочты" или некоторых супермаркетах. Однако охват этих источников дистрибуции составляет около 20% от общей аудитории. Выходом из сложившейся ситуации может стать возобновление работы частных продавцов печатных СМИ.
Владельцы точек розничной продажи прессы и местные власти готовы обеспечить условия для открытия и работы таких мест с учетом соблюдения необходимых санитарных и противоэпидемических мер.
Для обеспечения доступа населения Украина к информации НСЖУ призвал Кабмин внести изменения в свое постановление от 11 марта "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" и добавить точки продажи прессы, редакции и логистические предприятия в сфере доставки бумаги и печатных изданий в перечень исключений.