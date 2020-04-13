Минздрав запустил сайт о применении лекарств при COVID-19

Об этом говорится в пресс-релизе Государственного экспертного центра, передает Укринформ.
По ее словам, эти данные важны также для врачей и пациентов: нужно иметь надежный источник достоверной информации о лекарствах, которое мы создали и регулярно наполняем обновленной информацией.
Информацию будут оперативно дополнять и обновлять новыми данными и результатами исследований, которые будут появляться.
Информационный ресурс covid19.dec.gov.ua призывает принимать все препараты, кроме антисептиков, после (телефонной) консультации с вашим семейным врачом и по его назначению.
Проект создан с целью распространения достоверной и экспертной информации, систематизированной экспертами Государственного экспертного центра Минздрав на основе данных ВОЗ и официальных государственных учреждений, включая регуляторные учреждения лекарственных средств разных стран мира (ежедневно обрабатывается информация из более 50 стран мира, страдающих от COVID- 19).
Государственный экспертный центр Минздрав - уполномоченная Министерством здравоохранения Украины специализированная экспертная организация в сфере доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств. Государственный экспертный центр Минздрав также является главной организацией в сфере фармаконадзора, стандартизации медицинской помощи и медицинского, в том числе фармацевтического, обслуживания.