В одесском Ботаническом саду расцвела сакура (фото)

В Ботаническом саду Одесского университета расцвела сакура. Розовые махровые лепестки развернулись 15 апреля.

На старой территории Ботсада цветут деревья, которым уже пятьдесят лет. Это сакуры сорта Kwanzan, с диаметром ствола до 40 сантиметров.

На новой территории Ботсада тоже начинается цветение аллеи молодых сакур, заложенной в 2015 году. Инициатором и реализатором высадки 100- метровой аллеи выступила одесская онлайн-платформа «Доброе дело».

Сотрудники Ботанического сада отмечают: впервые цветение сакур в Ботаническом саду ОНУ проходит без зрителей. Обычно полюбоваться цветущей сакурой приходят тысячи одесситов и гостей города. Но сейчас Ботанический сад университета закрыт на карантин. Поэтому, предупреждают в Ботсаду, в сезоне 2020 любуемся одесской сакурой на фотографиях.

Справка:

В Ботаническом саду ОНУ им. Мечникова (Французский бульвар 87; 48/50) произрастают более 4, 5 тысяч таксонов (видов, сортов, гибридов растений всего мира). Сакуры представлены тремя сортами: Kwanzan, Amonogawa, Shirofugen.

Цветение сакуры длится в прохладную погоду до недели. При сильном солнце, ветре сакура цветет около 2-3 дней. В Японии, откуда сакура родом, ее цветение символизирует быстротечность красоты, которой надо успеть любоваться здесь и сейчас. Процесс наблюдения за цветущей сакурой называется — «ханами».

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