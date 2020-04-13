Со дна лимана в Одесской области достали бюст Сталина

В одном из лиманов на территории национального заповедника "Тузловские лиманы" обнаружили бюст Сталина и передали его в музей. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сотрудник заповедника Иван Русев.

Памятник долгое время лежал в лимане Бурнас, недалеко от церкви Архангела Михаила в селе Тузлы – на территории заповедника.

Вероятно, бюст был выброшен в воды лимана во время борьбы с культом личности Сталина в начале 1960-х годов, когда тысячи изваяний советского лидера были демонтированы и уничтожены.

На днях местные жители достали бюст из воды, а председатель Татарбунарской районной государственной администрации Андрей Чечило отвез памятник в качестве подарка в музей соцреализма в этно-туристическом комплексе Фрумушика-Нова.

Напомним, что речь идет о "Парке Советского периода", который расположен под открытым небом на территории комплекса. Там размещены десятки памятников и скульптур советской эпохи.