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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Владелец Amazon за время пандемии стал богаче еще на $24 миллиарда 

Категория: Новости / Экономика и финансы

Владелец Amazon за время пандемии стал богаче еще на $24 миллиарда 

Основатель и глава компании Amazon Джефф Безос за время пандемии коронавируса разбогател на 24 миллиарда долларов. Сейчас его состояние оценивается в 138 миллиардов долларов. 

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Guardian.

Рост состояния Безоса связан с тем, что несмотря на мировой кризис и панику на финансовых рынках, спрос на акции Amazon растет, ведь компания занимается интернет-продажами, спрос на которые возрос в период карантина.

Самому Безосу принадлежит около 11% акций Amazon. С начала года состояние Безоса выросло на 20% несмотря на то, что перечень миллиардеров в мире с начала пандемии наоборот сократился.

14 апреля акции Amazon подорожали на 5,3% и установили новый исторический рекорд своей стоимости - 2283 доллара.

Общая стоимость компании сейчас оценивается в более чем 1,1 триллиона долларов.

Из-за роста спроса на услуги Amazon, накануне в компании объявили о том, что нанимают на работу 75 тысяч новых работников. 



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