Телескоп зафиксировал метеоритную «бомардировку» Луны

Телескоп за два года снял падение более сотни метеоритов на Луну.

Данные опубликованы на сайте Европейского космического агентства.

Метеоритную бомбардировку земного спутника фиксировал телескоп, установленный в обсерватории Крионери в Греции. Его оснастили двумя высокоскоростными камерами специально для исследовательского проекта NELIOTA.

Его главная задача состоит в отслеживании и фиксировании падения метеоритов на поверхность Луны. За два года наблюдений, телескоп зафиксировал и нанес на карту более сотни вспышек на видимой стороне Луны.

Такие вспышки практически всегда означают падение на спутник небольших метеоритов. Собранные в рамках проекта данные позволит оценить количество метеоритов, падающих на Землю.