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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Телескоп зафиксировал метеоритную «бомардировку» Луны

Категория: Новости / Наука и образование

Телескоп зафиксировал метеоритную «бомардировку» Луны

Телескоп за два года снял падение более сотни метеоритов на Луну.

Данные опубликованы на сайте Европейского космического агентства.

Метеоритную бомбардировку земного спутника фиксировал телескоп, установленный в обсерватории Крионери в Греции. Его оснастили двумя высокоскоростными камерами специально для исследовательского проекта NELIOTA.

Его главная задача состоит в отслеживании и фиксировании падения метеоритов на поверхность Луны. За два года наблюдений, телескоп зафиксировал и нанес на карту более сотни вспышек на видимой стороне Луны.

Такие вспышки практически всегда означают падение на спутник небольших метеоритов. Собранные в рамках проекта данные позволит оценить количество метеоритов, падающих на Землю.


Источник: ГолосUA



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