Отключения электричества в Одессе планируются 17 апреля

Компания "Одессаоблэнерго" планирует на 17 апреля массовое отключение света по причине ремонта электросетей в разных районах города.
09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Адмирала Лазарева улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 67А, 12/а, 6Б, 53А, 8А, 2а, 47, 6А, 23А, 16А, 2б, 35а, 49, 51, 67, 71
- Багрицкого улица 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19-Б, 19А, 19, 39А, 14Б, 15А, 37А, 14А, 31, 21А, 37, 21, 23, 25, 38, 39, 35, 29, 20, 27, 33
- Гагарина улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 19а, 2а, 76Б, 49А, 49Б, 8А, 25_А, 22А, 80, 43а, 76а, 92а, 32А, 23б, 2Г, 61А, 65А, 7А, 59А, 53а, 23А, 27А, 18А, 24А, 8Б, 11А, 68А, 2к, 2Б, 90, 13А, 92, 98, 86, 96, 84, 88, 82, 100, 94
- Горького улица (Усатово) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 1б, 4а, 2а, 14б, 11, 12, 14, 18, 20, 22
- Канатная улица 95, 97, 101, 102, 103, 100/5, 100/3, 100/4, 102/1, 102/5, 102/2, 971, 102/3, 102/4
- Кедровый переулок 1, 15, 17, 1а
- Кибальчича улица 1, 3, 4, 5, 7А, 8А, 6, 5А, 3А, 9А, 7, 8, 9, 10
- Комсомольская улица (Усатово) 44, 8А, 48, 38, 42/а, 36, 50А, 45, 44А, 36А, 52, 60А, 38а, 2А, 58, 60, 41, 64, 62, 42а, 2, 56, 43, 84, 40, 50, 36б, 68, 88, 66, 26, 16А, 15, 7, 5В, 30, 6, 9, 54, 9А, 19а, 21, 22, 11, 35, 5а, 14а, 5б, 12, 5, 29, 32, 16, 30а, 4А, 20, 31, 19, 27, 14, 24, 7А, 4, 25, 35Б, 3, 18, 13, 1, 28, 17, 33, 8, 23, 34, 10, 13а
- КРАСНОСІЛКА Полностью
- Красный переулок 1а, 11а, 12, 5, 2а, 4, 11, 2б, 10, 9а, 9, 6, 14, 17, 3, 13а, 4а, 3а, 16, 15, 7, 13, 14а, 2
- Кристаловского улица 3Б, 3а
- Луганская улица 2, 4, 14А, 12А, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- Лысенко улица 16, 12а, 1б, 42, 18б, 10а, 52, 7, 46, 48, 27а, 18а, 21, 6, 13, 15, 2в, 12, 5, 2г, 24, 11, 22, 2а, 26а, 10, 2б, 44, 23, 8, 15а, 27, 19, 1а, 4, 50, 14, 25а, 3, 9а, 17, 22а, 24а, 9, 18, 25, 2, 20
- Маршала Малиновского улица 4, 14, 28, 14А, 6, 8, 10, 12
- Михаила Грушевского улица 34, 1в, 28, 26а, 18, 48б, 40, 30б, 2, 16а, 24, 30а, 48в, 14, 50, 4, 6а, 20, 16б, 16, 32, 42, 22, 12, 30, 6, 46, 26, 24а, 38, 36, 48, 44, 10, 8, 48а, 52, 1б, 47а, 7, 19а, 45, 53, 13, 65, 27, 49, 51, 5, 11, 5а, 37, 23, 57, 15а, 19, 31, 9, 21, 33, 3, 17, 39, 25, 1г, 15, 45а, 23а, 29, 41, 18а
- Овражный переулок 6А, 4, 6, 8, 18а, 10, 12, 14, 16, 18, 10/3
- Озерный переулок 1А
- переулок Александра Юрженка 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 2А, 15, 2В, 1А, 10А, 19/2, 16, 17, 19, 20, 17А
- ПРИЛІМАННА 3
- Тихий переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 9а, 24а, 20, 12а, 5б, 5д, 14а, 17а, 16а, 5а, 2а, 7а, 22, 24, 26, 28, 30, 26а
- Цветочный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5а, 4Б, 21А, 16А, 14, 6Е, 6А, 6В, 5/2, 15, 16, 17, 18, 6Б
- Цегельнозаводська 1, 4, 12, 14, 16, 10А, 12а, 18, 20, 21, 22, 4/3
- Чкалова улица (Усатово) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 21а, 64а, 50Б, 66А, 60а, 44/а, 38а, 50А, 54г, 40, 62А, 29а, 54а, 33в, 33а, 27А, 27б, 2а, 35а, 61А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 72
- Якова Бреуса улица 7, 7А
С 07:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 2-й Куликовский переулок 6, 7, 3А, 4А, 4в
- Морская улица 5/2
- Отрадная улица 5, 6, 7, 8, 9, 12
- Пироговская улица 27а, 27
- Уютная улица 1, 12
- Ясная улица 3, 4, 8, 9, 10
С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Академика Вильямса улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 28Б, 26/3, 1в, 28А, 3А, 2Б, 20/1, 26Б, 16/1, 3б, 24б4, 26В, 32А, 2А, 30а, 16-А, 5А, 19Б, 15Б, 26А, 1Б, 24В, 26/6, 30, 5Б, 1а, 24Б, 19а, 32/1, 13а, 32, 34, 41, 15А
- Дача Ковалевского улица 14А, 2, 20, 48А, 61/3, 83/2, 83/7, 52А, 83/3, 73а, 83/8, 34А, 83/6, 81Ж/, 89/1, 81Е/30, 38А, 58/2, 81/15, 81д/27, 47А, 83/1, 66А, 43А, 83/4, 51В, 66/1, 42а, 77/79, 51А, 40А, 40Б, 81м/43, 85/2, 24/8, 41Б, 52/2, 26, 39А, 30А, 67Б, 61/2, 55А, 30б, 63/4, 50А, 48/1, 62А, 61/4, 28Б, 32А, 51/4, 30/1, 69А, 81/1, 63/3, 56А, 63/1, 61В, 81Н, 63/5, 41а, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85
- Магнитогорская улица 20а, 18, 20, 24, 26, 28
- Маячный переулок 1/1
- Николая Гумилева улица 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13а, 15Б, 15-а, 19а, 17-а, 26-б, 9/2, 16б, 16-а, 26А, 15, 14-а, 21-А, 14а/1, 24-а, 13-б, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 2А
- Николая Гумилёва улица 6, 9, 16, 23, 13/1
- Ольгиевская улица 1, 3, 5, 7
- переулок Павлова 3
- Художника Фёдорова улица 14а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 12/1, 10-а, 19а, 9/1, 21/1, 17-г, 16б, 17-в, 20/А, 17г-1, 20, 5/7, 19/2, 14/3, 9/2, 8/4, 8ж, 1/2, 18/, 18/9, 18-а, 17-б, 14-а, 9В, 14/2, 19/3, 14/1, 14/5, 17/Д, 5/1, 12-а, 18/1Б, 12а, 17/19, 8е, 14/6, 10-б, 16а, 20/1, 7/1, 17В, 1а, 6а, 21, 31, 33, 35, 37, 192, 6/8
С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Клубничная улица 20
- Клубничный переулок 24/4, 24А, 20, 24/2, 24/3
- Посмитного улица 20, 22, 33
- Фонтанская дорога 59а, 61, 59/1, 59, 63, 59А