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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Задымление в Киеве и области не несет химической и радиологической угрозы, - ГосЧС

Категория: Новости / Происшествия

"В течение дня 16 апреля на территории Киевской области зафиксированы случаи возгорания травяного настила и лесной подстилки, в частности в Вышгородском, Иванковском районах и на территории Ирпенской зоны. Также на территории города Киева и Киевской области наблюдались неединичные случаи сжигания сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств. Кроме того, на территории Житомирской области продолжается тушение нескольких очагов возгорания травяного настила", - говорится в сообщении.

В ГосЧС сообщают, что в течение вчерашнего дня ветер был западного направления, а на вечер изменился на северо-западный.

"Учитывая вышеизложенное и с учетом условий передвижения воздушных масс и атмосферного давления образовались благоприятные условия для распространения продуктов горения в воздухе на территории города Киева. Химической и радиологической угрозы такое явление не несет", - отмечают в ГосЧС.

В госслужбе отмечают, что радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Ранее сообщалось, что в Киеве наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения. Причиной этого являются пожары в Житомирской области и зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер. Столичные власти призвали закрыть окна и не выходить на улицу. 

[media=http://https://youtu.be/_sGaLLKq0oA]


Источник: 112.ua



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