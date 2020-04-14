Задымление в Киеве и области не несет химической и радиологической угрозы, - ГосЧС

"В течение дня 16 апреля на территории Киевской области зафиксированы случаи возгорания травяного настила и лесной подстилки, в частности в Вышгородском, Иванковском районах и на территории Ирпенской зоны. Также на территории города Киева и Киевской области наблюдались неединичные случаи сжигания сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств. Кроме того, на территории Житомирской области продолжается тушение нескольких очагов возгорания травяного настила", - говорится в сообщении.

В ГосЧС сообщают, что в течение вчерашнего дня ветер был западного направления, а на вечер изменился на северо-западный.

"Учитывая вышеизложенное и с учетом условий передвижения воздушных масс и атмосферного давления образовались благоприятные условия для распространения продуктов горения в воздухе на территории города Киева. Химической и радиологической угрозы такое явление не несет", - отмечают в ГосЧС.

В госслужбе отмечают, что радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.