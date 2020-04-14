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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В Украине в результате порывов ветра обесточены 155 населенных пунктов

Категория: Новости / Происшествия

В Украине в результате порывов ветра обесточены 155 населенных пунктов

По состоянию на утро пятницы в результате осложнения погодных условий в Украине обесточены 155 населенных пунктов в 5 областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 16 апреля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 155 населенных пунктов в 5 областях", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники добавили, что обесточенными являются 62 населенных пункта в Черниговской области, 53 в Житомирской, 26 в Киевской, 8 в Луганской и 6 в Сумской.

В ночь на 17 апреля в пресс-центре ГСЧС сообщили, что в акватории Черного и Азовского морей приближается шторм.



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