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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Генсек ООН прокомментировал обмен пленными на Донбассе

Категория: Новости / Политика

Генсек ООН прокомментировал обмен пленными на Донбассе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал взаимном освобождении удерживаемых лиц на Донбассе.

Источник: Стефан Дюжаррик, официальный представитель Генерального секретаря ООН

Дословно: "Генеральный секретарь приветствует сегодняшнее взаимное освобождение и обмен пленными, связанных с конфликтом на востоке Украины. Он выразил надежду, что эта важная гуманитарная акция накануне православной Пасхи послужит позитивным шагом для достижения большего прогресса, включая постоянное прекращение огня в контексте глобального призыву ООН, а также дальнейшего разведения сил и беспрепятственного гуманитарного доступа через контактную линию".


Источник: Украинская правда



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