Украинцев на лайнерах возле берегов США готовят к эвакуации

Владельцы круизных лайнеров, застрявших у берегов США из-за карантина, получают необходимые разрешения, чтобы эвакуировать украинцев, которые до сих пор остаются на борту. Об этом сообщили в Посольстве Украины в США в пятницу, 17 апреля.

"Сейчас продолжается совместная работа с рядом ведущих компаний-судовладельцев для возвращения украинцев-членов экипажей, находящихся на круизных лайнерах", - сказано в комментарии посольства.

Речь идет о лайнерах Grand Princess компании Carnival, Celebrity Reflection, а также отдельных судах компаний MSC Cruises, Equinox и Royal Caribbean.

"Важно понимать, что судовладельцы должны получить разрешения от Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), который разработал отдельные требования для проведения эвакуации членов экипажей судов", - продолжили в диппредставительстве.

При этом как только судовладельцы получат все необходимые разрешения, они сразу уведомят украинцев на судах о путях возвращения домой, подчеркнули в посольстве.

"В настоящее время посольство остается на связи с представителями-судовладельцами и отслеживает условия пребывания и соблюдение прав украинских граждан, которые остаются на этих круизных лайнерах", - резюмировали в посольстве, заверив, что взаимодействуют по этому вопросу с Госдепом США.