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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Выпускные отменяются

Категория: Новости / Наука и образование

Выпускные отменяются

Министерство образования Украины, пока в рекомендательном порядке, просит школьные администрации учесть эпидемиологическую ситуацию и отменить последние звонки и выпускные вечера.
Как известно, учебные год в этом году планируют закончить не ранее 1 июля.
«С целью предотвращения распространения коронавирусного заболевания в 2019-2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера», - заявили в министерстве.


Источник: odessa1.com



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