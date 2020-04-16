Выпускные отменяются

Министерство образования Украины, пока в рекомендательном порядке, просит школьные администрации учесть эпидемиологическую ситуацию и отменить последние звонки и выпускные вечера.

Как известно, учебные год в этом году планируют закончить не ранее 1 июля.

«С целью предотвращения распространения коронавирусного заболевания в 2019-2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера», - заявили в министерстве.