Украинская энергосистема продолжает работать без четырех атомных блоков

На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 216,64 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"16 апреля атомными станциями выработано 216,64 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 14,11 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за системных ограничений недовыработка за минувшие сутки составила 1,2 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в НАЭК.

Также указано, что 17 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков:

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 120-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 2-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №2 Ровенской АЭС 34-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 1-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 550 МВт, РАЭС - 2355 МВт, ЮУАЭС - 1 440 МВт, ХАЭС - 1 800 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.