В связи с празднованием Пасхи изменен график работы медицинских учреждений города

В связи с празднованием Пасхи в графике работы лечебно-профилактических учреждений Одессы произошли изменения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Медицинские учреждения амбулаторного типа - Центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические Центры и детские поликлиники будут открыты:

18 апреля, суббота - рабочий день по графику субботы,

19 апреля, воскресенье - праздничный день,

20 апреля, понедельник - выходной день.

Стационары городских лечебно-профилактических учреждений в праздничные и выходные дни работают в обычном режиме.

Служба экстренной медицинской помощи «103», пункты неотложной стоматологической помощи и травмпункты открыты ежедневно круглые сутки.

Также ежедневно круглосуточно будут проводиться выезды автомобиля городской службы неотложной медицинской помощи и консультации колл-центра по телефонам: 15-50 (со стационарных телефонов) и 0-800-50-15-50 (с мобильных).

В пресс-службе напомнили, что в период карантина медучреждения Одессы оказывают только ургентную медицинскую помощь, предоставление плановых медицинских услуг временно приостановлено.