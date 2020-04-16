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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В связи с празднованием Пасхи изменен график работы медицинских учреждений города

Категория: Новости

В связи с празднованием Пасхи в графике работы лечебно-профилактических учреждений Одессы произошли изменения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Медицинские учреждения амбулаторного типа - Центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические Центры и детские поликлиники будут открыты:

18 апреля, суббота - рабочий день по графику субботы,
19 апреля, воскресенье - праздничный день,
20 апреля, понедельник - выходной день.

Стационары городских лечебно-профилактических учреждений в праздничные и выходные дни работают в обычном режиме.

Служба экстренной медицинской помощи «103», пункты неотложной стоматологической помощи и травмпункты открыты ежедневно круглые сутки.

Также ежедневно круглосуточно будут проводиться выезды автомобиля городской службы неотложной медицинской помощи и консультации колл-центра по телефонам: 15-50 (со стационарных телефонов) и 0-800-50-15-50 (с мобильных).

В пресс-службе напомнили, что в период карантина медучреждения Одессы оказывают только ургентную медицинскую помощь, предоставление плановых медицинских услуг временно приостановлено.


Источник: Одессит



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