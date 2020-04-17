Заметки для родителей: Как уберечься от коронавируса

Сейчас мало фундаментальных исследований и особых рекомендаций для беременных, рожениц и младенцев. 16 марта 2020 журнал Pediatrics опубликовал наиболее полное исследование того, как дети переносят коронавирус. Ученые проанализировали более двух тысяч случаев заражения SARS-CoV-19 среди лиц до 18 лет и обнаружили, что больше всего тяжелых случаев коронавируса среди детей приходится на новорожденных и дошкольников, потому что, как считают ученые, иммунная система таких детей еще не сталкивалась с другими вирусами и не может быть не готова к адекватному ответу в случае заражения SARS-CoV-19. С другой стороны, именно из-за того, что иммунная система детей не так агрессивно реагирует на появление вируса в организме, поэтому дети переносят коронавирус гораздо лучше взрослых. Тем не менее детские стационары должны быть готовыми к приему пациентов, а родители должны быть готовы как к соблюдению всех условий самоизоляции, сохранению спокойствия, так и к госпитализации. Чтобы внести ясность в практические вопросы порождённые информационным спамом, Откровенные разговоры собрали ведущих специалистов от различных отраслей медицины: гинекологии, неонатологии, педиатрии и психотерапии. Поэтому. включайте Откровенные разговоры на i-ua.tv с 10:00 - 11:00 у вас есть возможность задать вопрос и получить ответ от тех, кто ежедневно противостоит коронавирусу!