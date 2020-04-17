Как будут праздновать Пасху в Одессе

Приближается Светлое Христово Воскресение – Пасха – самый радостный и самый долгожданный праздник для всех православных христиан. Но в этом году карантин, связанный с угрозой распространения коронавирусной инфекции, вносит свои коррективы в традиционное празднование этого великого Торжества. По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, Архиепископ Южненский Диодор, викарий Одесской епархии УПЦ рассказал верующим, как будут совершаться пасхальные торжества в Одессе и в регионе. Архиерей призвал всех граждан, находящихся в группе риска, а также тех, кто чувствует у себя симптомы недомогания, строго воздержаться ради послушания и любви к ближним от посещения храма и других общественных мест в Пасхальный период.

В связи с противоэпидемическими мерами и введенным режимом карантина богослужения в день Пасхи в храмах Одесской епархии УПЦ будут совершаться только священнослужителями при минимальном присутствии лиц, необходимых для проведения службы. Поэтому для всех остальных граждан будут организованы онлайн-трансляции богослужения как на общенациональных, так и на региональных телеканалах. Богослужения, которые совершит Владыка митрополит Агафангел, будут также транслироваться в Live-режиме на YouТube-канале Одесской епархии и на ее странице в социальной сети Facebook, а также в эфире телеканалов РЕПОРТЁР, ГЛАС (Одесса) и PLUS.

Для тех же, кто все-таки решится посетить богослужение, из всех храмов будет организована аудио трансляция службы на улицу, где необходимо располагаться на безопасном социальном расстоянии – не менее двух метров друг от друга. Возле пятнадцати крупных городских храмов будут установлены большие видеоэкраны, на которых будет транслироваться видео богослужения для тех, кто будет находиться на улице.

Среди пасхальных традиций есть обычай освящения Пасхальных корзинок с праздничными пасками, куличами и другой снедью. Для того, чтобы не создавать скопления людей возле храмов, освящение пасхальных корзин возле храмов будет совершаться с 12:00 часов дня субботы (18 апреля 2020 года) до 12:00 часов дня воскресенья (19 апреля 2020 года).

По предложению Президента Украины В. А. Зеленского в Украине в условиях эпидемии коронавируса реализуется проект «Пасха дома». В рамках этого проекта Одесской епархией была предложена инициатива, поддержанная Оперативным штабом по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19 при Одесском городском совете, призванная уменьшить скопление людей возле храмов и монастырей, сократить необходимость для верующих использования общественного транспорта и, в тот же момент, позволить православным христианам осуществить свои конституционные права. Согласно этой инициативе, в густонаселенных районах города, удаленных от храмов, утверждены определенные места, возле которых священнослужители Одесской епархии УПЦ будут совершать освящение пасхальных корзинок. Жители близлежащих домов могут с 6:00 до 11:00 утра 19 апреля подойти к указанным ниже локациям и, не создавая наплыва и большого скопления, освятить свои пасхальные приношения и почувствовать Пасхальную радость. Вместе со священниками на местах будут присутствовать волонтеры, которые будут рекомендовать всем присутствующим соблюдать санитарные правила и нормы, обязательно быть в средствах индивидуальной защиты (медицинских масках) и придерживаться социального расстояния. Также на местах освящений будут дежурить наряды вневедомственных охранных фирм, которые будут обеспечивать правопорядок на данных локациях.

Места, на которых будут совершаться освящения священниками Одесской епархии УПЦ 19 апреля 2020 в праздник Воскресения ХРИСТОВА с 6:00 до 11:00 часов:

Локации мест освящения пасхальных корзин:

Суворовский район г. Одессы:

Академика Сахарова, 22 (возле «Папашона»)

Генерала Бочарова, 67 (около школы №73)

Добровольского, 159

Бочарова, 13

Крымский бульвар/Заболотного (возле фонтана)

Сквер «Звёздный»

Марсельская, 6 (возле школы №12)

Добровольского проспект, 122/1

Академика Заболотного, 24

Приморский и Малиновский районы:

ул. Василия Стуса, 10, (возле СОШ № 110)

Овидиопольская дорога, 3, возле Конференц-зала Селекционного института

ул. Балковская, 199, АТБ-Маркет.

площадь Б. Деревянко (Дом Мебели) возле магазина «Рошен»

7.00 – 10.00

ул. Маршала Бабаджаняна (Рекордная) угол ул. Маршала Малиновского

10.00 – 11.00

ул. академика Филатова «7 Футов»

11.00 – 11.30

«Парк М. Горького»: ул. Героев Крут, угол ул. Космонавтов

7.00 – 10.00

площадь Толбухина, «Сильпо»

10.00 – 11.00

ул. Генерала Петрова, «Сильпо»

7.00 – 10.00

ул. И. Рабина, угол ул. Героев Крут (Терешковой).

10.00 – 11.00

ул. С. Рихтера (Щорса), угол ул. Центральный Аэропорт

7.00 – 10.00

ул. Ген. Петрова, угол ул. Радостная.

10.00 – 11.00

ул. Бассейная, «Стальканат»

ул. Транспортная до Среднефонтанской

ул. Краснова, угол Адмиральский проспект

1-ст. Люстдорфской дороги, «Ева»

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Адмиральский проспект, угол Судостроительной и ул. Лунина

ул. Сегедская, угол ул. Маршала Говорова

ул. М. Говорова 10/1

8.00 – 9.00

ул. Среднефонтанская, угол ул. Артиллерийской

ул. Люстдорфская дорога, 90

ул. Люстдорфская дорога 55

ул. Ивана Франко 55

ул . Краснова, 11/1,

ул. Героев-Пограничников, 3

ул. Фонтанская дорога, 43/2

8:00-9:30

ул. Александра Невского, 67

8:00-9:30

ул. Фонтанская дорога, 65

9:30-10:30

ул. Макаренко, 2А

9:30-10:30

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10:30-11:30

ул. Фонтанская дорога, 58

10:30-11:30

Киевский район

пр-т Небесной сотни / ул. Левитана у Поклонного Креста рядом с ТЦ «Сундук» 06.00 – 11.00

пр-т Небесной сотни, 14Д магазин «Сильпо»

06.00 – 11.00

пр-т Небесной сотни, 3А магазин «Таврия»

06.00 – 11.00

Остановка трамвая № 13 «Школьный аэродром»

06.00 – 11.00

ул. Ак. Королёва, 28 напротив Киевской РА

06.00 – 11.00

ул. Ак. Королёва, 12 возле школы № 63

06.00 – 11.00

пр-т. Ак. Глушко, 26 Копейка

06.00 – 11.00

ул. Ак. Вильямса, 68Г

06.00 – 11.00

ул. Люстдорфская дорога – ТЦ «Вузовский»

06.00 – 11.00

ул. Люстдорфская дорога 152 школа № 78

06.00 – 11.00

пр-т М. Жукова 111, Маршал Сити

06.00 – 11.00

ул. Ак. Вильямса 79, школа № 86

06.00 – 11.00

ул. Ак. Вильямса 45 Таврия В

06.00 – 11.00

Радужный массив, 15/2 Густо Маркет

06.00 – 11.00

Радужный массив, 22/2 Минимаркет «КУМ»

06.00 – 11.00

ул. Люстдорфская дорога, 55 Таврия

06.00 – 11.00

ул. Ивана Франко, 55 АТБ

06.00 – 11.00

6-я Фонтана ул. Фонтанская дорога, 43/2

06.00 – 1.00

«Люстдорфская» ул. Александра Невского, 67

06.00 – 11.00

10-я Фонтана ул. Фонтанская дорога, 58

06.00 – 11.00

7-я Фонтана ул. Фонтанская дорога, 65

06.00 – 11.00

«Львовская» ул. Макаренко, 2А

06.00 – 11.00

9-я Фонтана ул. Фонтанская дорога, 71А/1

06.00 – 11.00

При Одесской епархии УПЦ создана специальная Комиссия по противодействию распространению эпидемии, которая осуществляет координацию всех действий священнослужителей в условиях карантина.

Телефон комиссии:

099 735 48 23

Просьба писать свои вопросы или сообщения только в мессенджерах Viber, Telegram или WhatsApp!!!

Еще раз настоятельно обращаемся к жителям города и области с просьбой тщательно соблюдать все требования и рекомендации Министерства здравоохранения Украины, использовать в общественных местах медицинские маски, соблюдать безопасное расстояние, гражданам, находящимся в группе риска не покидать своих домов, соблюдать строго правила карантина, а также хранить свое здоровье с верой в Бога и Пасхальной радостью в сердце.

Только вместе мы всей пройдём,

В скорби друг друга поддержим.

Боже, дай сил, мы взойдём

На дорогу Любви и Надежды!