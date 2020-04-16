Facebook будет предупреждать о фейковой информации по COVID-19

Компания Facebook Inc заявила, что начнет уведомлять пользователей о недостоверную информацию о коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что, если вы отреагировали на пост в фейсбуке (поставили "лайк", поделились, прокомментировали), который позже был идентифицирован как содержащий ложную или даже опасную информацию о вирусе, соцсеть пришлет вам специальное сообщение со ссылкой на раздел сайта Всемирной организации здравоохранения, в котором разоблачаются домыслы о Covid-19.

Это касается, например, постов о том, что дистанцирование не помогает бороться с вирусом, или сообщений о том, что вирус якобы излечивается употреблением любых опасных бытовых химических веществ.

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что ложь о вирус представляет для пользователей даже более серьезную угрозу, чем политическая ложь.

Ранее представители компании Facebook заявили, что будут размещать "авторитетный" контент про коронавирус в верхнюю часть новостных лент, стараясь удовлетворять потребности пользователей на фоне растущего использования социальной сети и остановить поток дезинформации на своей платформе и в сервисе обмена сообщениями WhatsApp.