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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Британца посадили за плевок в полицейского со словами, что у него коронавирус

Категория: Новости

Британец получил три месяца заключения за то, что он плюнул в полицейского, заявив, что у него коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Николас Хейзел из Эпсома в графстве Суррей напал на офицера в больнице.

Полиция Суррея сообщила, что Хейзелл был арестован 7 апреля во связи с продолжающимся расследованием.

После ареста он сообщил полицейским, что заразился коронавирусом, а потом еще и сказал, что проглотил какие-то наркотики.

В больнице он плюнул в офицера, а затем попытался напасть на медицинского работника.

Суд осудил мужчину на 12 недель за причинение вреда и нападение.

Ему также приказали выплатить офицеру компенсацию в размере 250 фунтов стерлингов, поскольку тот находится в самоизоляции течение двух недель.

"Действия Хейзела привели к тому, что полицейский офицер был без работы в течение двух недель, что сделало работника экстренной службы недоступным для жителей Суррея. Я надеюсь, что этот приговор доказывает, что нападения на сотрудников экстренных служб не будут терпеть", - заявили в полиции.

В Британии уже несколько человек привлекли к ответственности за умышленное обкашливание работников экстренных служб во время пандемии. 


Источник: Европейская правда



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