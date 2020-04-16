Британца посадили за плевок в полицейского со словами, что у него коронавирус

Британец получил три месяца заключения за то, что он плюнул в полицейского, заявив, что у него коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Николас Хейзел из Эпсома в графстве Суррей напал на офицера в больнице.

Полиция Суррея сообщила, что Хейзелл был арестован 7 апреля во связи с продолжающимся расследованием.

После ареста он сообщил полицейским, что заразился коронавирусом, а потом еще и сказал, что проглотил какие-то наркотики.

В больнице он плюнул в офицера, а затем попытался напасть на медицинского работника.

Суд осудил мужчину на 12 недель за причинение вреда и нападение.

Ему также приказали выплатить офицеру компенсацию в размере 250 фунтов стерлингов, поскольку тот находится в самоизоляции течение двух недель.

"Действия Хейзела привели к тому, что полицейский офицер был без работы в течение двух недель, что сделало работника экстренной службы недоступным для жителей Суррея. Я надеюсь, что этот приговор доказывает, что нападения на сотрудников экстренных служб не будут терпеть", - заявили в полиции.

В Британии уже несколько человек привлекли к ответственности за умышленное обкашливание работников экстренных служб во время пандемии.