Британца посадили за плевок в полицейского со словами, что у него коронавирус

Британец получил три месяца заключения за то, что он плюнул в полицейского, заявив, что у него коронавирус.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.
Николас Хейзел из Эпсома в графстве Суррей напал на офицера в больнице.
Полиция Суррея сообщила, что Хейзелл был арестован 7 апреля во связи с продолжающимся расследованием.
В больнице он плюнул в офицера, а затем попытался напасть на медицинского работника.
Суд осудил мужчину на 12 недель за причинение вреда и нападение.
Ему также приказали выплатить офицеру компенсацию в размере 250 фунтов стерлингов, поскольку тот находится в самоизоляции течение двух недель.
"Действия Хейзела привели к тому, что полицейский офицер был без работы в течение двух недель, что сделало работника экстренной службы недоступным для жителей Суррея. Я надеюсь, что этот приговор доказывает, что нападения на сотрудников экстренных служб не будут терпеть", - заявили в полиции.
В Британии уже несколько человек привлекли к ответственности за умышленное обкашливание работников экстренных служб во время пандемии.