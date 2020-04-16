Золото может подорожать до рекордных 2 тысяч долларов за унцию

олото может подорожать до рекордных 2 тысяч долларов за унцию на фоне мер по ограничению негативных последствий пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу золотодобывающей компании Newmont Corp. Тома Палмера.
"Уровень стимулов, поступающих в мировую экономику, безусловно, лежит в основе более высоких цен на золото на долгосрочную перспективу", - сказал он.
"Золото, скорее всего, будет торговаться в диапазоне от 1500 до 1750 долларов за унцию в течение следующих двух-пяти лет", - добавил Палмер.
Он добавил, что, кроме стимулирующих мер центробанков, на котировки золота будет влиять спрос на драгоценный металл в Китае и Индии.
Отметим, что на торгах 17 апреля золото торгуется около отметки 1700 долларов за унцию.