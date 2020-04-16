Золото может подорожать до рекордных 2 тысяч долларов за унцию

олото может подорожать до рекордных 2 тысяч долларов за унцию на фоне мер по ограничению негативных последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу золотодобывающей компании Newmont Corp. Тома Палмера.

"Уровень стимулов, поступающих в мировую экономику, безусловно, лежит в основе более высоких цен на золото на долгосрочную перспективу", - сказал он.

"Золото, скорее всего, будет торговаться в диапазоне от 1500 до 1750 долларов за унцию в течение следующих двух-пяти лет", - добавил Палмер.

Он добавил, что, кроме стимулирующих мер центробанков, на котировки золота будет влиять спрос на драгоценный металл в Китае и Индии.

Отметим, что на торгах 17 апреля золото торгуется около отметки 1700 долларов за унцию.