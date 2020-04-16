В Одессе заработал сайт, на котором можно купить продукты для стариков. Доставят их бесплатно

Начал работать сайт, на котором можно купить для пенсионеров города и области продуктовые наборы, развезут продукты волонтеры, бесплатно. Всего планируют охватить 600 тысяч пенсионеров, сообщают инициаторы проекта волонтерский Антикризисный штаб по борьбе с коронавирусом в Одесской области.

«С сегодняшнего дня на сайте «Помогайте» можно заказать и оплатить продуктовый набор для одиноких, пожилых или малообеспеченных жителей города и области. В набор входят продукты первой необходимости, всего – 12 позиций», — подчеркивает руководитель Антикризисного штаба, совладелец ТИС Андрей Ставницер.

Чтобы купить продуктовый набор для нуждающегося, необходимо зайти на сайт, добавить в корзину продуктовый набор, при оформлении заказа выбрать способ доставки «Фонд Корпорация монстров» и оплатить заказ. Через несколько дней волонтеры БФ «Корпорация монстров» вместе с социальными службами города и области доставят эти наборы людям, которые сейчас лишены внимания и максимально нуждаются в помощи.

5 тысяч продуктовых наборов развезли волонтеры, продукты жертвовали одесские компании и простые одесситы

«В Одесской области свыше 600 тыс пенсионеров, только в Одессе – свыше 230 тыс человек. Точные данные по малобеспеченным и одиноким пенсионерам есть в органах соцопеки. Но масштаб тех, кто нуждается в помощи, — колоссальный. К тому же речь идет не о разовой помощи, а о регулярной продуктовой помощи на весь период пандемии, — подчеркивают инициаторы проекта. — Списки формируют на основании индивидуальных обращений в офис «Корпорации монстров», уже имеющейся базы монстров по «Доброму обеду» и взаимодействтии с органами соцопеки».

В набор входят пачки муки, овсяной и рисовой круп, сахара, а также вермишель, подсолнечное масло, консервы, вафли и туалетная бумага.

Напомним, что ежедневно продукты нуждающимся в особой поддержке жителям Малиновского района Одессы также развозят волонтеры «Одесской народной церкви», продукты предоставляют сети супермаркетов города.

Напомним, волонтерский Антикризисный штаб по борьбе с коронавирусом в Одесской области создан 16 марта. Вместе с благотворительным фондом «Корпорация Монстров», представителями ключевого бизнеса региона и волонтерами штаб сосредоточился над 4 ключевыми направлениями: закупкой необходимого оборудования для опорных больниц города и области, закупкой средств защиты для медиков, обеспечением продуктовыми наборами пожилых одиноких пенсионеров, и организацией доставки врачей на рабочие места. За немногим более 3 недель работы штаб уже собрал свыше 115 млн грн и обеспечил 24 больницы Одесской области.