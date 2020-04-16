Перехитрил Службу безопасности, или как немецкий школьник завоевал признание у самого Илона Маска

Чрезвычайный случай произошел в немецком городе Грюнхайд. Именно там юный фанат решил "рассекретить" то, как Tesla готовит под Берлином строительную площадку под свой первый уникальный завод в Европе, однако нарвался на Службу безопасности. Правда, подросток вышел "сухим из воды", ведь на его защиту стал сам Илон Маск.

Об этом сообщает издание DW.

Как отмечается, не так давно Илон Маск начал строить в Грюнхайде свой четвертый по счету и первый в Европе завод, который уже в следующем году должен начать выпускать аккумуляторы и электромобили Tesla Model 3.

Следовательно, местный подросток, 13-летний Силас Хайнекен, который является одним из самых верных сторонников Tesla, используя своего дрона, сделал снимки того, что сейчас происходит на строительной площадке, где и должен быть будущий завод. А на днях, когда Силас готовил свой дрон к очередному полету, сотрудники службы безопасности поймали его и заявили, что подросток нарушает закон.

"Они также вызвали полицию. Когда офицеры полиции прибыли, они отнеслись ко мне гораздо более дружелюбным, сказали, что все это - не большая проблема, и посоветовали сотрудникам службы безопасности отказаться от намерений предъявить мне обвинения. Оно все равно не имело бы шансов, ведь я несовершеннолетний", - признается юноша.

По словам самого парня, он не знал о том, что он делает что-то не так, ведь территория будущего завод не была признана беспилотной зоной для дронов. Уже позже, когда Силас вернулся домой, он записал видео, в котором объяснил фанатам Tesla, что с ним произошло.

В результате, это не остались незамеченными, и сам Маск оставил комментарий под обращением парня: "Как на меня, это прекрасно".

После такого, подросток сделал копию ответа Маска и передал сотрудникам службы безопасности. В итоге, согласно договоренности, Силас может и дальше делать снимки со своего дрона, но перед каждым новым запуском должен кратко объяснить охранникам, что именно собирается снимать.