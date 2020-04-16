Перехитрил Службу безопасности, или как немецкий школьник завоевал признание у самого Илона Маска

Чрезвычайный случай произошел в немецком городе Грюнхайд. Именно там юный фанат решил "рассекретить" то, как Tesla готовит под Берлином строительную площадку под свой первый уникальный завод в Европе, однако нарвался на Службу безопасности. Правда, подросток вышел "сухим из воды", ведь на его защиту стал сам Илон Маск.
Как отмечается, не так давно Илон Маск начал строить в Грюнхайде свой четвертый по счету и первый в Европе завод, который уже в следующем году должен начать выпускать аккумуляторы и электромобили Tesla Model 3.
Следовательно, местный подросток, 13-летний Силас Хайнекен, который является одним из самых верных сторонников Tesla, используя своего дрона, сделал снимки того, что сейчас происходит на строительной площадке, где и должен быть будущий завод. А на днях, когда Силас готовил свой дрон к очередному полету, сотрудники службы безопасности поймали его и заявили, что подросток нарушает закон.
"Они также вызвали полицию. Когда офицеры полиции прибыли, они отнеслись ко мне гораздо более дружелюбным, сказали, что все это - не большая проблема, и посоветовали сотрудникам службы безопасности отказаться от намерений предъявить мне обвинения. Оно все равно не имело бы шансов, ведь я несовершеннолетний", - признается юноша.
По словам самого парня, он не знал о том, что он делает что-то не так, ведь территория будущего завод не была признана беспилотной зоной для дронов. Уже позже, когда Силас вернулся домой, он записал видео, в котором объяснил фанатам Tesla, что с ним произошло.
В результате, это не остались незамеченными, и сам Маск оставил комментарий под обращением парня: "Как на меня, это прекрасно".
После такого, подросток сделал копию ответа Маска и передал сотрудникам службы безопасности. В итоге, согласно договоренности, Силас может и дальше делать снимки со своего дрона, но перед каждым новым запуском должен кратко объяснить охранникам, что именно собирается снимать.