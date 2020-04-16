наменитый актер Джонни Депп зарегистрировался в Instagram. В первые же сутки на его аккаунт подписались два миллиона человек, а сам он сделал уже две публикации. До этого момента знаменитость не был участником ни одной социальной сети.

"Всем привет. Я снимаю для вас кое-что интересное. Дайте мне минуту", - написал под своей первой публикацией Депп.

На фото он сидит перед столом, уставленным зажженными свечами. Знаменитость в клетчатой рубашке и в джинсах.

Первый пост звезды получил уже более 1,2 миллионов отметок "нравится". Его прокомментировало 88,5 тысяч подписчиков.

Позже Депп выложил 8-минутное видео, в котором объяснил, почему он решил появиться в соцсети. Причина – пандемия коронавирусной инфекции.

"Я никогда не делал этого раньше и думаю, что до сих пор не чувствовал зачем. Настало время начать диалог, поскольку угроза этого невидимого врага уже привела к трагедии и нанесла огромный урон жизни людей", - объяснил актер.

Он также попросил всех в эти непростые времена заботиться друг о друге и посоветовал во время карантина заниматься творчеством.

Видео просмотрели более 2,6 миллионов раз.