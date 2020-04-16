Молодым учителям отменили обещанную разовую помощь

Молодые учителя в этом году не получат разовую помощь в размере 21 тысячи гривен, которую им ранее обещало правительство. Об этом сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

В проекте бюджета на следующий год педагогам предусматривали доплатить по 21 тысячи гривен. В марте сообщалось, что молодым учителям с маленьким стажем, которые на данный момент получают минимальную зарплату, финансово помогут. Деньги должны были получить почти 74 тысячи педагогов, имеющих менее 10 лет стажа.

Однако, из-за пандемии коронавируса эта программа была срезана полностью, ее обещают вернуть после карантина. Напомним также, что аналогичное решение приняли и по спортивным программам, прописанным в госбюджете.

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