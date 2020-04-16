Concorde Capital допускает финансирование дефицита госбюджета-2020 за счет “печатного станка”

Объеансиром финвания госбюджета-2020, источники которого вызывают вопросы, составляет около 150 млрд грн, поэтому существует вероятность, что около 100 млрд грн может быть профинансировано за счет эмиссии Национального банка Украины, сказал руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий на онлайн-семинаре Cbonds Congress.

“Очевидно, что государство будет пробовать все другие способы, кроме печатного станка, чтобы получить необходимое финансирование. Если получится выйти на рынок евробондов где-то там к осени 2020 года, будет большая помощь для госфинансов. Если нет, придется все-таки договариваться с Национальным банком, с госбанками, чтобы они приняли участие в финансировании дыры госбюджета и, соответственно, чтобы НБУ прямым или косвенным методом напечатал денег порядка 100 млрд грн”, — отметил аналитик.

По его словам, согласно обновленному госбюджету-2020, его дефицит составляет 274,5 млрд грн, или около $10 млрд, и профинансировать большую его часть правительство рассчитывает за счет ОВГЗ.

Паращий напомнил, что основным источником финансирования в 2019 году стали нерезиденты — $4,6 млрд, однако в этом году, по его оценкам, их вклад снизится до $1,2 млрд, а за счет официального финансирования удастся привлечь еще $3 млрд. Соответственно, остается вопрос $5,8 млрд за счет резидентов, тогда как в истории Украины максимальный объем финансирования из этого источника — $1,9 млрд в 2016 году.

“Инфляция, напомню, в госбюджете заложена порядка 11% на конец года, и, по идее, она соответствует тому, что печатный станок таки включится”, — добавил аргумент аналитик, призвав правительство и Нацбанк в таком случае договариваться о “правильных параметрах” эмиссии.

Паращий уточнил, что выплата долга на $8,2 млрд, из которого $4,3 млрд — внешний и $3,9 млрд — по ОВГЗ нерезидентов — будет осуществлена за счет привлечения официального финансирования и рефинансирования ОВГЗ резидентов. “Там вопрос ставки, но, понятно, что это в основном банки. Они с удовольствием перекредитуют государство на ту сумму, на которую оно будет погашать свои ценные бумаги”, — высказал свое мнение в отношении рефинансирования ОВГЗ аналитик.

В связи с этим Паращий заявил: разговоры о дефолте по международным долгам беспочвенны. “Дефолт только усугубит проблему — дыра в финансировании будет еще больше”, — считает аналитик.