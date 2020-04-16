Украина "откроет небо" с ЕС до конца 2020 года

Украина предлагает подписать Соглашение об общем авиационном пространстве с Евросоюзом на саммите Восточного партнерства, который запланирован на 18 июня 2020 года.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил в телефонном разговоре с коллегой из Хорватии Андреем Пленковичем, сообщает 17 апреля пресс-служба Кабинета министров.

Напомним, в феврале тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об общем авиационном пространстве до конца 2020 года.

Как известно, Европейское совместное авиационное пространство (САП) — двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, которое устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использование воздушного пространства.

DELO.UA