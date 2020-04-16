АНОНС Слова № 15 (1394) ВИДЕО

Евросоюз официально определил три критерия для снятия карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в "дорожной карте" снятия ограничений для стран-членов. "Наши рекомендации фокусируются на трех главных предпосылках: существенное замедление распространения коронавируса, достаточные способности системы здравоохранения и способности надзора и мониторинга", - отметила президент Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что презентация дорожной карты "не является сигналом, что карантин уже можно снимать", но имеет цель предложить странам членам общие рамки для принятия решений.

"Мы рекомендуем постепенное снятие ограничений, с последующим мониторингом каждого действия", - отметила президент Еврокомиссии.

Первый, эпидемиологический критерий, предусматривает существенное замедление распространения инфекции в течение длительного времени: уменьшение количества новых заражений, новых госпитализированных больных и пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Второй критерий - способность системы здравоохранения страны: сможет ли она справиться с нагрузкой, если после ослабления ограничений количество заражений снова начнет расти.

Третий критерий - способность к мониторингу, включая также возможность широкомасштабного тестирования населения для отслеживания распространения вируса, отслеживания и изоляции контактных лиц больных, если будут возникать новые вспышки. "Страны-члены могут самостоятельно определить, как оценивать соответствие каждому из критериев", - отмечают в "дорожной карте".

Сегодня в анонсе очередного номера газеты Слово мы как обычно расскажем вам о том, что нового и интересного произошло на этой неделе в стране и в мире и что нашло отражение на страницах нашей газеты.

Игорь Назаренко. «Бюджет как тришкин кафтан»

Итак, с начала года за 3,5 месяца у нас третий министр финансов! На конец марта дыра в бюджете превысила 22 млрд. грн., в стране карантин, власть не имеет стратегии и не понимает, что делает. Бюджет как тришкин кафтан бессистемно латает дыры, сокращая расходы на финансирование медицины и субсидий, зато увеличивает суммы выплаты внешнего долга. У нас прекрасные перспективы!

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Похоже чиновники, демонстрируя маскоперчаточную дисциплину, сами не очень-то сами верят в COVID-19, а иначе как объяснить тот факт, что резко похудел антивирусный фонд, деньги из которого должны были идти на борьбу с коронавирусом и его последствиями, в том числе на поддержку экономики. Начинали с суммы 200 млрд, потом стало 120 млрд, а в итоге уже опустились до 66,3 млрд. И все равно к антивирусному фонду уже «есть вопросы от МВФ», где он увидел коррупционные риски.

Очень любопытна цифра в 3,3 млрд для обслуживания государственного долга. И это, когда МВФ начал процедуру списания долгов наиболее бедным странам из-за пандемии COVID-19. Наши «зайчики» даже не попытались отсрочить выплату госдолга и дальше обескровливая экономику страны!

Из положительного, коронакризис поставил точку в лукавой болтовне о необходимости продажи всех госпредприятий как «не эффективных», он со всей суровостью показал, что госпредприятия критично важны для существования социального государства. Именно за их счет будут компенсироваться недопоступления в бюджет. Ранее планировалось, что госпредприятия переведут в бюджет 41,3 млрд сейчас эта цифра выросла до 68 млрд грн.

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О перманентном переписывании бюджета и о прекрасных перспективах, что он нам открывает – читайте в колонке редактора.

Дмитрий Волошенков «Одесский «капкан» для английского «Тигра».

В прошлом номере газеты наш постоянный автор Дмитрий Волошенков начал рассказ об одесских злоключениях английского фрегата «Тигр» В этом номере ведется повествование его последнем бое, гибели капитана корабля и многих британских моряков, об их одесском пленении и о том, что было после… вплоть до наших дней.

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Мемориалы на Карантинном и Первом Одесском кладбище не сохранились и поэтому своеобразным памятником погибшему кораблю сегодня стали обломки самого фрегата, хотя, конечно, о какой-либо целостности или сохранности объекта речь не идет. Севший на мель карабль сначала всеми силами пытались стащить с рифов, не думая о такой мелочи, как сохранность днища; затем несколько часов его обстреливали русские, а затем и британские пушки; несколько часов на фрегате бушевал пожар, пока не последовал взрыв крюйт-камеры; фрегат затонул, но при первой же возможности затонувший остов был обследован, паровая машина, пушки и все, что представляло хоть малейшую ценность, подняты со дна; долгие годы местные жители использовали дерево корпуса для изготовления сувениров. Добавим к этому, что более чем полтора столетия осенние шторма и ледостав нещадно крошили все, что осталось от «рэка» – глубина-то всего четыре метра.

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О том, чем завершилась Одесская эпопея с фрегатом «Тигр» – читайте в продолжении статьи Дмитрия Волошенкова.

Клиника Одесского мединститута МГУ проводит бесплатное тестирование одесситов на коронавирус

Клиника Одесского мединститута МГУ проводит бесплатное тестирование одесситов на коронавирус. Одесситы теперь имеют возможность бесплатно пройти тест на коронавирус в Университетской клинике Одесского мединститута Международного гуманитарного университета.

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По инициативе почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова было закуплено 10 тысяч сертифицированных экспресс-тестов производства одного из мировых лидеров по изготовлению тест-систем для различных инфекционных заболеваний. Компания с многолетним опытом выпускает также тесты на беременность и сахарный диабет, на употребление наркотических средств. Тесты были сертифицированы в Германии для всех стран Евросоюза и прошли апробацию, показав свою эффективность в странах Европы и Азии с высоким уровнем заболеваемости.

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Ровно 6 лет назад не стало её почётного гражданина, героя Украины Бориса Литвака Легендарный одессит, герой Украины Борис Давыдович Литвак оставил этот мир на 85-м году жизни. Более 30 лет до самой смерти он руководил детско-юношеской спортивной школой №2, где воспитал несколько поколений баскетболистов и волейболистов.

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«Но никому не дано отменить и преуменьшить вклад и жизненный подвиг этого Человека. Борис Литвак принадлежал к той редкой породе людей-созидателей, которые служат людям и воплощают свои благородные помыслы в жизнь вопреки всем препятствиям и трудностям», - вспоминает о Борисе Давыдовиче другой почетный гражданин Одессы Сергей Кивалов.

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Ну а мы еще раз напоминаем, что все те статьи, о которых только что рассказали и еще много интересного вы найдете на страницах газеты «Слово».