В мае карантин могут ослабить, люди выйдут на работу, - Зеленский

В Украине могут ослабить карантин и сделать это планируют уже в мае. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире политического шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Есть план Б - это не план Б, я уверен, что это план А, мы так будем делать. То есть будет карантин. С правительством 24 числа мы выйдем с людьми, с обществом, с коммуникацией. Люди поймут, какие меры карантина будут ослаблены. Почему? Потому что частично людей надо будет отпускать на работу, частично, как я вам говорил, те отрасли, которые для нас очень важны, будут открываться", - сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что могут быть ослаблены и требования к передвижению общественным транспортом на время карантина.

Ранее Зеленский отметил, что не считает карантинные ограничения в Украине жесткими.

Напомним, в Украине за сутки коронавирусом заразился 501 человек – это новый антирекорд заболеваемости Covid-19. Всего в стране 4 662 инфицированных. Из них 125 человек умерли, еще 246 выздоровели.

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