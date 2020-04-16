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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

«Коронавирус придет, порядок наведет» Игорь Назаренко О медреформе с неожиданной стороны:ВИДЕО

Категория: Новости / Политика

«Коронавирус придет, порядок наведет» Игорь Назаренко О медреформе с неожиданной стороны:ВИДЕО

 

О медицинской реформе с неожиданной стороны, с точки зрения моделей к которым необходимо стремиться

О том, что существуют базовые модели здравоохранения – капиталистическая «медицина наживы», которая нещадно извлекает прибыль из пациента, живя по принципу: “чем вам хуже, тем нам лучше" и гуманистическая "солидарно-профилактическая" о необходимости создания, которой заговорили даже в Евросоюзе.

Возможна ли у нас в принципе страховая медицина?

Какую модель здравоохранения придумали в средневековом Китае и чем она нам может пригодиться?

Что нам делать и о многом другом.

 

источник: Академия



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