«Коронавирус придет, порядок наведет» Игорь Назаренко О медреформе с неожиданной стороны:ВИДЕО

О медицинской реформе с неожиданной стороны, с точки зрения моделей к которым необходимо стремиться

О том, что существуют базовые модели здравоохранения – капиталистическая «медицина наживы», которая нещадно извлекает прибыль из пациента, живя по принципу: “чем вам хуже, тем нам лучше" и гуманистическая "солидарно-профилактическая" о необходимости создания, которой заговорили даже в Евросоюзе.

Возможна ли у нас в принципе страховая медицина?

Какую модель здравоохранения придумали в средневековом Китае и чем она нам может пригодиться?

Что нам делать и о многом другом.

источник: Академия