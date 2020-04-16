«Коронавирус придет, порядок наведет» Игорь Назаренко О медреформе с неожиданной стороны:ВИДЕО

О медицинской реформе с неожиданной стороны, с точки зрения моделей к которым необходимо стремиться
О том, что существуют базовые модели здравоохранения – капиталистическая «медицина наживы», которая нещадно извлекает прибыль из пациента, живя по принципу: “чем вам хуже, тем нам лучше" и гуманистическая "солидарно-профилактическая" о необходимости создания, которой заговорили даже в Евросоюзе.
Возможна ли у нас в принципе страховая медицина?
Какую модель здравоохранения придумали в средневековом Китае и чем она нам может пригодиться?
Что нам делать и о многом другом.
источник: Академия