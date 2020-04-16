«Поймите, что вы идиот»: Джеймс Алтучер о том, как научиться зарабатывать

«Ты глупый».

Эта фраза принесла мне миллионы. Похоже на хвастовство, да? «Миллионы». Тьфу. Но я должен использовать это слово. Потому что это самый важный посыл.

Без него я почти наверняка был бы мертв. Или плакал бы. Много плакал. Что я и делал много лет.

С психологическими проблемами трудно.

С тех пор, как мне исполнилось 22, почти каждая моя подружка настаивает, чтобы я посещал психиатра. И не просто терапевта. «Того, который может назначить лекарство».

Потому что я впадаю в беспокойство и уныние.

Если вы просыпаетесь в три часа ночи и хотите узнать, сколько у вас еще времени, прежде чем закончатся деньги (после чего вы не просто ничего не будете стоить, вы станете «нулем»), тогда вам нужна помощь.

Мне нужна была помощь.

Мне все говорили, что я был умным ребенком. Почему же я всегда саботировал свои успехи? Почему я всегда заигрывал с нулем?

Я просыпался утром: что это за клочки бумаги? Я смотрел на них и ничего не понимал.

Только то, что было много вычитаний. И много отрицательных чисел. И немного тригонометрии.

Нет. Вычеркнем это. Тригонометрия бесполезна.

«Ты глупый».

Я хотел бы, чтобы кто-то сказал мне это в 2010 году, в 2008 году, в 2005 году, в 2002 году, в 2000 году, в 1997 году.

Но мне сказали об этом в 2012 году, и с тех пор это стало моим финансовым подспорьем.

Если бы я писал резюме, оно бы состояло из перечисления всех случаев, когда я был глуп. Если «глупый» – это плохое слово, я прошу прощения.

Но это не самоуничижение или скромность. После 20 лет напряженной работы я понял, что я – большой идиот.

Когда я впервые запустил технологическую компанию в 1990-е годы, я думал, что я умный (с 1980-х годов я был технарем и увлекался программированием).

Когда я впервые стал венчурным инвестором, я считал себя умным, потому что я продал компанию и так хорошо разбирался в технологиях.

Когда я впервые стал трейдером дня, я решил, что выработал отличную модель фондовых рынков. Но я не осознавал важность психологии.

Когда я управлял хедж-фондом, я думал, что хорошо разбираюсь в людях.

Когда я стал ангелом-инвестором, я считал, что достаточно умен, чтобы правильно распорядиться деньгами.

Однажды я от жадности вложился в одну компанию, купил 30% почти даром. Почему я не понимал, что некоторые компании настолько дешевы не просто так?

Когда я начинал работать с другой компанией, моя интуиция кричала: «Не делай этого». Но моя алчность победила, ведь они предлагали мне такую большую долю.

Жадность, недостаток управления капиталом, отсутствие понимания более крупных бизнес-моделей, лень, плохое мнение людей, плохая способность справляться с неудачами, слабое понимание циклов на рынках… все это говорит о том, что я был глуп.

А поскольку все думали, что я умный, я всегда боялся действовать глупо.

Я всегда носил маску, притворяясь умным. Притворяясь гениальным!

Если кто-то объяснял сложные технологии, я первым пытался задать какой-то глупый вопрос, чтобы показать коллегам, что я умный парень.

Ну что за идиот!

Вот мой герой:

В венчурном фонде у нас было четыре партнера и четыре сотрудника, и нам удалось привлечь около $125 млн средств.

Мы облажались.

Но…

Один из моих партнеров приходил на каждую встречу, вникал в суть бизнеса, и вот он поднял руку.

«Подождите секунду, — сказал он, — Объясните мне это снова, как будто я третьеклассник».

И он не позволил собеседникам остановиться, пока они не смогли объяснить все так, чтобы было понятно третьекласснику.

Я молча посмеивался над его глупостью.

Теперь я понимаю, что он был самым умным человеком на той встрече. Я был самым глупым.

Все мои инвестиционные решения тогда привели к потере денег. Все 100%.

Когда наша венчурная компания закрылась (все инвесторы забрали свои деньги), мой «глупый» коллега был достаточно умен, чтобы выбить огромную выплату для всех нас, несмотря на наш бесконечный провал. Я рад, что он был таким глупым.

Но потом я изменился.

Больше не стоит объяснять, сколько денег мне стоило притворяться умным.

Десятки миллионов. Может больше. И если я опишу все случаи, когда я вел себя настолько глупо, насколько возможно, это будет: «Что за…».

Девять из десяти водителей считают, что они водят «лучше среднего». Я тот, кто ЗНАЕТ, что он плохой водитель.

И девять из десяти человек считают, что они хорошие инвесторы или знатоки людей.

Я тот, кто ЗНАЕТ, что он не таков.

В 2012 году все изменилось.

Я уже не мог выносить постоянной потери денег. Я устал от плохих отношений. Я был сыт по горло бесконечной посредственностью.

Я думал, что я умный! Почему со мной не происходило ничего хорошего?

Когда мой отец разводился в начале 1960-х, он и его тогдашняя жена пошли к психотерапевту. Мой отец все говорил и говорил о том, насколько он умен и какой большой у него потенциал.

В то время он был мороженщиком.

Терапевт спросил: «Если вы такой умный, почему вы не богаты?»

Это ужасный вопрос. Может быть, не так важно быть богатым. Но быть бедным действительно сложно.

Мой отец умер бедным, как церковная мышь. Я впоследствии заплатил за его дом, мебель, погасил одни долги и спрятал другие от мамы. Я думал, что я умный, и хотел покрасоваться перед ними.

Но потом я разорился. Глупец!

Фактически мне сказали: «Ты глупый!»

Другими словами, не принимай никаких решений самостоятельно. Найди других людей, которые умнее тебя, пусть помогут.

Например, однажды я инвестировал в компанию Buddy Media.

Ее генеральный директор сделал меня СЕО компании Stockpickr, которую я запустил. Я был достаточно умен, чтобы стащить у него все его идеи. Каждую. Они работали. Поэтому я знал, что он умный.

Когда он, наконец, открыл свою собственную компанию, я захотел поучаствовать в первом раунде.

Когда я инвестирую сейчас:

Я нахожу кого-то умнее меня. Этот генеральный директор построил и продал еще 2 компании. К тому же я видел силу его идей, когда крал их у него.

Я нахожу соинвесторов умнее меня. Питер Тиль (основатель PayPal и первоначальный инвестор Facebook) и Марк Пинкус (основатель Zynga), оба миллиардеры, инвестировали вместе со мной. Независимо от того, насколько умным я себя считал, они были более успешными, более умными, более осмотрительными инвесторами, чем я.

Вот и все. Все должны быть умнее меня, чтобы я присоединился.

Когда я инвестировал в эту компанию, она стоила $4 млн. Когда компания была продана в 2012 году, она стоила почти $900 млн.

Как только компания, в которую я инвестирую, просит о помощи, я понимаю — у меня проблемы. Я хочу, чтобы генеральный директор НЕ перезванивал мне.

Он должен быть занят тем, чтобы быть умным. Вот почему именно он в этом бизнесе — а не глупый я.

Когда Говард Стерн сказал Джерри Сейнфельду: «Каждый американец хотел, чтобы вы сняли девятый сезон, а вы этого не сделали», Сейнфельд ответил: «Вот почему я в шоу-бизнесе, а они — НЕТ».

Я хочу, чтобы парень умнее меня был, как Джерри Сейнфельд. Вот почему он X, Y и Z, и я — НЕТ, и я доверяю его решению.

Вот что произошло, когда я понял, что глуп.

100% моих инвестиций работают. 100%! Это так просто: если генеральный директор умнее меня (и простой способ это доказать: он уже строил и продавал подобный бизнес раньше), и если мои соинвесторы умнее меня (поэтому они более осмотрительны, чем я), тогда это хорошая инвестиция.

Когда я начинаю новый бизнес, я убеждаюсь, что все, кого я нанимаю, умнее меня, и я могу у них поучиться.

Когда я делаю подкаст, я полагаю, что все мои гости умнее меня и могут удовлетворить мое любопытство.

Какое счастье, что так много супергероев отвечают на все мои вопросы для подкаста.

Лучший совет, который я получил в последнее время (от миллиардеров, суперкомедиантов, художников, спортсменов): быть честным, быть тем, кто ты есть, быть смиренным, быть любопытным, искренне общаться, выделяться каждый день.

Это так просто.

Я добавлю: быть глупым.

Вы можете сделать это с помощью отношений: посмотрите, может быть, среди окружающих людей есть кто-то, кто умнее вас.

Теперь я так сужу о людях. По людям, с которыми они проводят время, и по их отношению ко мне.

Если кто-то говорит мне: «Я люблю тебя», это ничего не значит. Я достаточно глуп, чтобы поверить в это.

Но если кто-то покажет мне, что любит, то, пожалуй, я могу инвестировать в это.

Я люблю их.

Кто сказал мне эту фразу? Эту замечательную, потрясающую фразу, которая меняет мою жизнь снова и снова?

Однажды я потерял много денег на фондовом рынке. Я думал, что я умнее, чем фондовый рынок.

Я был так подавлен. Я прошел милю до ближайшего пляжа, снял одежду и вошел в воду. Я хотел и не хотел утонуть.

Я пошел домой. Я снова посмотрел на свой банковский счет. Так много денег потеряно. В 10 000-й раз. Мне было так больно. «Разве я не умен?» — подумал я про себя.

Нет.

Я посмотрел в зеркало.

«Ты такой глупый, — сказал я и посмотрел на свое высокомерное грубое лицо. — Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, перестань быть таким глупым».

И тогда моя жизнь стала лучше.