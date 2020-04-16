 
Информация к новости
  • Просмотров: 58
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Рассказываем, как провести Страстную субботу по всем правилам

Категория: Новости / Слово пастыря

Рассказываем, как провести Страстную субботу по всем правилам

Великая Страстная суббота в 2020 году выпадает на 18 апреля. Это последняя суббота перед важнейшим религиозным праздником - Пасхой. На протяжении всей субботы тело Иисуса было бездыханным. В этот день проходило его погребение. Сейчас это место называется Храм гроба Господня, и находится он в Иерусалиме. Именно там вскоре сошел благодарный огонь, который ознаменовал собой воскрешение. 

Воскресение Христа

Снятие с креста. Мозаика храма Воскресения Христова в Иерусалиме

Христос еще во гробе, но уже все вокруг наполняется пасхальной радостью. Иосиф, член синедриона, пришел просить у Пилата снять тело Иисуса с Креста для погребения. По обычаям римлян, тела так и оставались на кресте, но снять их можно было только с разрешения начальства.

Получив разрешение, Иосиф с Никодимом сняли Тело Иисуса Христа с Креста, обвив плащаницею, положили в новом гробе, где еще никто не был положен. А поскольку фарисеи знали, что Христос говорил о Своем Воскресении, то они приставили стражу из воинов к гробу и положили печати на гроб из-за боязни, что Апостолы похитят Тело Христа и затем скажут, что Он воскрес.

Как сказано в Ветхом Завете, после сотворения мира в течение шести дней Бог почил от дел своих в седьмой день. И это был день покоя, названный субботою. Так и Христос, пострадав за грехи человеческие, упокоился спасительным сном в седьмой день.

Плотью (телом) сойдя во гроб, Господь Божественной душой сходит в ад, и разрушаются узы ада, попаляется прародительский грех силою Живоносного Креста и Крови Спасителя мира, выходят праведники из ада. Побежден ад, рассеяна тьма и уже нет этой страшной богооставлености, бывшей доселе. И победой над адом Господь свидетельствует Свою власть, ибо было сказано Христом: "Дана мне всякая власть на небе и на земле". И не властвует сатана даже над адом, поскольку только одна единая власть над небом и землей, над всем миром – у Господа нашего Иисуса Христа.

Рассказываем, как провести Страстную субботу по всем правилам

 

Осуществлена цель земной жизни Спасителя. Но надо помнить, что рай и ад берут начало на земле, и только от нашей доброй воли зависит, какой путь мы изберем. Нам открыты Истины Вечной жизни и нам необходимо немного потрудиться, чтобы не пойти против замысла Божия и не упасть в бездну. Великая суббота нам как раз и показывает, как все остается в прошлом – страдания, Голгофа, смерть, но здесь нам открываются Врата Жизни Вечной.

И как не упомянуть жен-мироносиц, которые уже с самого раннего утра побегут ко гробу, чтобы сделать все необходимое по обрядам иудеев. Не думая о том, кто отвалит им камень от двери гроба, который просто неподъемен, не понимая, как они туда попадут, но их ведет туда нестерпимая боль утраты и любви к Своему Учителю. Прибежав туда на рассвете первыми, увидят камень отваленным от грома, они не найдут Тела Христа, но увидят Ангела, который и поведает им, что Христос воскрес… Образ женщины-мироносицы – тихой, искренней, жертвенной – это образ души, которая уверена в том, что Любовь всегда побеждает смерть.

И поскольку день субботы, по церковной традиции, начинается в пятницу вечером, то во время вечерней в пятницу, крестный ход идет, неся Святую Плащаницу, обходя вокруг храма.

Это день, когда впервые произносится, что суббота – самый благословенный седьмой день, когда Господь отдыхает от трудов Своих по созиданию мира.

Утром в субботу служится одна из самых красивых служб года – литургия Василия Великого. Читаются 15 паремий (отрывков) из Ветхого Завета, которые пророчествуют о Воскресении Христовом. И в этот день происходит одно из главных чудес, которые когда-либо были известны миру – схождение Благодатного огня.

 Схождение Благодатного огня. Видео

В большинстве храмов с обеда начинается освящение пасок и яиц. А в двенадцать часов ночи Плащаницу переносят с центра храма в алтарь.

Страстная пятница: что можно есть

Поскольку пост еще продолжается, то блюда, которые готовятся на Пасхальный стол, есть все еще запрещено – их можно только готовить к празднику. После строгих правил Страстной пятницы в субботу разрешается есть горячую растительную пищу - кашу без масла, овощи на пару.

Страстная суббота: что нельзя делать

В Страстную субботу нельзя заниматься шитьем, стиркой белья, рубить двора и работать на огороде.

Также запрещается ходить на охоту и рыбалку. Если день рождения выпадает на этот день, то лучше всего торжество перенести.

Громко смеяться, обижать своих близких, сквернословить и ругаться нельзя – это большой грех.

Вообще лучше всего этот день посвятить молитвам и отказаться от любой тяжелой работы. Кроме того, в этот день можно посещать кладбище, но поминки по усопшим устраивать нельзя.

Рассказываем, как провести Страстную субботу по всем правилам

  

Великая суббота 2020: традиции и обычаи

В Великую субботу вечером в церквях начинаются пасхальные службы, и принято ходить на всенощную. Если попасть на службу по каким-то причинам не получается, то все равно нельзя ложиться спать. В эту ночь обязательно нужно зажечь свечу перед иконой Иисуса Христа и найти время для чистосердечной молитвы.

А главным обычаем Страстной субботы является окраска и украшение яиц. Классическим цветом пасхальных крашенок считается красный, что символизирует кровь Христа. Первое окрашенное яйцо принято отдавать самому младшему в семье, сказав про себя заговорные слова: "До тех пор, пока люди красить яйца будут, до той самой поры святые наш дом не забудут. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь"



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать