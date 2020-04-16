Рассказываем, как провести Страстную субботу по всем правилам

Великая Страстная суббота в 2020 году выпадает на 18 апреля. Это последняя суббота перед важнейшим религиозным праздником - Пасхой. На протяжении всей субботы тело Иисуса было бездыханным. В этот день проходило его погребение. Сейчас это место называется Храм гроба Господня, и находится он в Иерусалиме. Именно там вскоре сошел благодарный огонь, который ознаменовал собой воскрешение.

Воскресение Христа

Снятие с креста. Мозаика храма Воскресения Христова в Иерусалиме

Христос еще во гробе, но уже все вокруг наполняется пасхальной радостью. Иосиф, член синедриона, пришел просить у Пилата снять тело Иисуса с Креста для погребения. По обычаям римлян, тела так и оставались на кресте, но снять их можно было только с разрешения начальства.

Получив разрешение, Иосиф с Никодимом сняли Тело Иисуса Христа с Креста, обвив плащаницею, положили в новом гробе, где еще никто не был положен. А поскольку фарисеи знали, что Христос говорил о Своем Воскресении, то они приставили стражу из воинов к гробу и положили печати на гроб из-за боязни, что Апостолы похитят Тело Христа и затем скажут, что Он воскрес.

Как сказано в Ветхом Завете, после сотворения мира в течение шести дней Бог почил от дел своих в седьмой день. И это был день покоя, названный субботою. Так и Христос, пострадав за грехи человеческие, упокоился спасительным сном в седьмой день.

Плотью (телом) сойдя во гроб, Господь Божественной душой сходит в ад, и разрушаются узы ада, попаляется прародительский грех силою Живоносного Креста и Крови Спасителя мира, выходят праведники из ада. Побежден ад, рассеяна тьма и уже нет этой страшной богооставлености, бывшей доселе. И победой над адом Господь свидетельствует Свою власть, ибо было сказано Христом: "Дана мне всякая власть на небе и на земле". И не властвует сатана даже над адом, поскольку только одна единая власть над небом и землей, над всем миром – у Господа нашего Иисуса Христа.

Осуществлена цель земной жизни Спасителя. Но надо помнить, что рай и ад берут начало на земле, и только от нашей доброй воли зависит, какой путь мы изберем. Нам открыты Истины Вечной жизни и нам необходимо немного потрудиться, чтобы не пойти против замысла Божия и не упасть в бездну. Великая суббота нам как раз и показывает, как все остается в прошлом – страдания, Голгофа, смерть, но здесь нам открываются Врата Жизни Вечной.

И как не упомянуть жен-мироносиц, которые уже с самого раннего утра побегут ко гробу, чтобы сделать все необходимое по обрядам иудеев. Не думая о том, кто отвалит им камень от двери гроба, который просто неподъемен, не понимая, как они туда попадут, но их ведет туда нестерпимая боль утраты и любви к Своему Учителю. Прибежав туда на рассвете первыми, увидят камень отваленным от грома, они не найдут Тела Христа, но увидят Ангела, который и поведает им, что Христос воскрес… Образ женщины-мироносицы – тихой, искренней, жертвенной – это образ души, которая уверена в том, что Любовь всегда побеждает смерть.

И поскольку день субботы, по церковной традиции, начинается в пятницу вечером, то во время вечерней в пятницу, крестный ход идет, неся Святую Плащаницу, обходя вокруг храма.

Это день, когда впервые произносится, что суббота – самый благословенный седьмой день, когда Господь отдыхает от трудов Своих по созиданию мира.

Утром в субботу служится одна из самых красивых служб года – литургия Василия Великого. Читаются 15 паремий (отрывков) из Ветхого Завета, которые пророчествуют о Воскресении Христовом. И в этот день происходит одно из главных чудес, которые когда-либо были известны миру – схождение Благодатного огня.

Схождение Благодатного огня. Видео

В большинстве храмов с обеда начинается освящение пасок и яиц. А в двенадцать часов ночи Плащаницу переносят с центра храма в алтарь.

Страстная пятница: что можно есть

Поскольку пост еще продолжается, то блюда, которые готовятся на Пасхальный стол, есть все еще запрещено – их можно только готовить к празднику. После строгих правил Страстной пятницы в субботу разрешается есть горячую растительную пищу - кашу без масла, овощи на пару.

Страстная суббота: что нельзя делать

В Страстную субботу нельзя заниматься шитьем, стиркой белья, рубить двора и работать на огороде.

Также запрещается ходить на охоту и рыбалку. Если день рождения выпадает на этот день, то лучше всего торжество перенести.

Громко смеяться, обижать своих близких, сквернословить и ругаться нельзя – это большой грех.

Вообще лучше всего этот день посвятить молитвам и отказаться от любой тяжелой работы. Кроме того, в этот день можно посещать кладбище, но поминки по усопшим устраивать нельзя.

Великая суббота 2020: традиции и обычаи

В Великую субботу вечером в церквях начинаются пасхальные службы, и принято ходить на всенощную. Если попасть на службу по каким-то причинам не получается, то все равно нельзя ложиться спать. В эту ночь обязательно нужно зажечь свечу перед иконой Иисуса Христа и найти время для чистосердечной молитвы.

А главным обычаем Страстной субботы является окраска и украшение яиц. Классическим цветом пасхальных крашенок считается красный, что символизирует кровь Христа. Первое окрашенное яйцо принято отдавать самому младшему в семье, сказав про себя заговорные слова: "До тех пор, пока люди красить яйца будут, до той самой поры святые наш дом не забудут. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь"