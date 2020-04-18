В Украине создали робота-полицейского для борьбы с демонстрантами

Отмечается, что отечественного "Робокопа" разработали специалисты запорожской частной компании "ИНФОКОМ ЛТД". Основные задачи работа - дистанционное патрулирование улиц в период пандемии (и не только) во избежание прямого общения между полицейским и гражданином.
Робот оснащен навесным оборудованием:
▪ дистанционно управляемым сеткометом - для использования полицией или миротворческими силами для борьбы с агрессивно настроенными демонстрантами, хулиганами, участниками массовых беспорядков;
▪ баллоном со слезоточивым газом с дистанционным управлением;
▪ светоаккустической панелью;
▪ стробоскопом-мигалкой;
▪ проблесковым маячком;
▪ монитором для общения;
▪ громкой связью и микрофоном;
▪ WiFi/Bluetooth - для локального управления через мобильное приложение;
▪ 3G/LTE для дистанционного управления с диспетчерского пункта, через облачные технологии;
▪ лидаром и радаром для построения карты глубины;
▪ тепловизором для измерения температуры тела человека;
▪ камерой 360 градусов;
▪ камерой с 30-ти кратным зумом;
▪ датчиком геолокации и инерциальными датчиками.
"Роботизированная электрическая платформа "Робот-полицейский" предусматривает гибридное использование, и может управляться как непосредственно человеком, который стоит на платформе с помощью дистанционного и автономного управления", - говорится в сообщении.
Предусмотрено также автономное движение работа по заданному маршруту, с соблюдением остановок перед препятствием и его объездом.