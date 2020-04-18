В Украине создали робота-полицейского для борьбы с демонстрантами

Украинские изобретатели создали специального робота-полицейского, который сможет бороться с агрессивно настроенными демонстрантами и хулиганами. Проект был разработан на базе платформы "Скорпион". Об этом сообщает Лига оборонных предприятий

Отмечается, что отечественного "Робокопа" разработали специалисты запорожской частной компании "ИНФОКОМ ЛТД". Основные задачи работа - дистанционное патрулирование улиц в период пандемии (и не только) во избежание прямого общения между полицейским и гражданином.

Робот оснащен навесным оборудованием:

▪ дистанционно управляемым сеткометом - для использования полицией или миротворческими силами для борьбы с агрессивно настроенными демонстрантами, хулиганами, участниками массовых беспорядков;

▪ баллоном со слезоточивым газом с дистанционным управлением;

▪ светоаккустической панелью;

▪ стробоскопом-мигалкой;

▪ проблесковым маячком;

▪ монитором для общения;

▪ громкой связью и микрофоном;

▪ WiFi/Bluetooth - для локального управления через мобильное приложение;

▪ 3G/LTE для дистанционного управления с диспетчерского пункта, через облачные технологии;

▪ лидаром и радаром для построения карты глубины;

▪ тепловизором для измерения температуры тела человека;

▪ камерой 360 градусов;

▪ камерой с 30-ти кратным зумом;

▪ датчиком геолокации и инерциальными датчиками.

"Роботизированная электрическая платформа "Робот-полицейский" предусматривает гибридное использование, и может управляться как непосредственно человеком, который стоит на платформе с помощью дистанционного и автономного управления", - говорится в сообщении.

Предусмотрено также автономное движение работа по заданному маршруту, с соблюдением остановок перед препятствием и его объездом.