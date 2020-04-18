Европарламент принял план восстановления экономики от последствий пандемии

вросоюза от последствий пандемии Covid-19. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента В Брюсселе одобрили план экономического восстановления стран Е

В частности, Европарламент поддержал фискальные меры ЕС, поддержку ликвидности для борьбы с коронавирусом, а также одобрил выпуск облигаций, гарантированных бюджетом Евросоюза.

"Было очень важно, чтобы парламент подавляющим большинством высказался в пользу решительного плана экономического восстановления Европы. Это означает использование всех имеющихся ресурсов для стимулирования экономики, включая восстановительные облигации, то есть возможность финансирования на международных рынках. Мы должны обеспечить, чтобы расходы, которые несет каждая страна в связи с этим кризисом, были распределены с этого момента", – заявил глава Европарламента Давид Сассоли.

Ожидается, что теперь одобренный пакет мер для восстановления европейской экономики будет рассмотрен Европейским советом 23 апреля.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит почти все оставшиеся деньги из бюджета 2020 года на борьбу с пандемией коронавируса. Объем расходов из бюджета ЕС был увеличен на 3,57 миллиарда евро и теперь составляет 172,2 миллиарда.

источник