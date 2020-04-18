Крупнейшая бюджетная авиакомпания Центральной и Восточной Европы Wizz Air после внедрения мировых антикоронавирусных ограничений сократила объем перевозок в марте на 34% и в настоящее время эксплуатирует только 3% от своих докарантинных мощностей. Для смягчения негативного финансового эффекта в компании решили сократить штат, урезать затрату пилотам и топ-менеджерам, но не отказались от долгосрочных стратегий, свидетельствует пресс-релиз Wizz Air по результатам завершения финансового года 31 марта.

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В частности, венгерский лоукостер принял решение сократить штат на 1 тысячу сотрудников, что составляет 19% от всего персонала. В новом финансовом году премии для топ-менеджеров, генерального директора и членов совета директоров будут урезаны на 22%, в то время как заработная плата пилотов, бортпроводников и офисного персонала уменьшится в среднем на 14%.

Согласно прогнозам Wizz Air убытки по результатам четвертого квартала завершенного финансового года составят 70-80 млн евро, а чистая прибыль по итогам периода прогнозируется на уровне в 270-280 млн евро.

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В краткосрочной перспективе венгерский лоукостер продолжит адаптировать работу авиапарка под условия кризиса, но с начала нормализации рынка будет продолжать выполнение ранее запланированного увеличения пропускной способности на 15% ежегодно.

Запуск дочерней компании Wizz Air в Абу Даби также будет реализован в ранее запланированные сроки, подчеркивается в пресс-релизе. Рейсы из Абу Даби в Восточную и Центральную Европу начнут осуществляться со второй половины 2020 года.

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