“Богдан” Свинарчука Порошенко выиграл тендер на 100 автобусов Львову за средства Европейского инвестбанка

Автомобильная компания “Богдан Моторс” признана победителем торгов на закупку Львовом 100 новых низкопольных автобусов в рамках программы “Городской общественный транспорт Украины”, финансируемой Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), сообщил пресс-секретарь корпорации “Богдан Сергей Красуля.

“15 апреля 2020 года во Львове открыли тендерные предложения на закупку 100 автобусов. Предложения подали пять участников, но ценовое предложение “Богдан Моторс” на автобусы “Богдан А70132” признано лучшим. Сейчас тендерный комитет совместно с экспертами ЕИБ изучает представленную документацию. “Богдан” надеется, что уже вскоре будет подписан договор и завод приступит к изготовлению автобусов”, — сообщил он Интерфакс-Украина.

Красуля уточнил, что в тендере также участвовали компании “Электрон” (Львов), “УкрЕвроМАЗ”, “Современный грузовики” (дилеры белорусского МАЗ) и Otokar (Турция), но ценовые предложения не разглашаются.

“Выбор Львовом украинского производителя автобусов — это, в первую очередь, загрузка мощностей завода корпорации в Луцке и возможность выплачивать заработную плату, в том числе для поддержки работников во время карантина, связанного с коронавирусом”, — подчеркнул пресс-секретарь.

При этом он напомнил, что корпорация неоднократно обращалась к украинским властям с предложениями поддержки именно отечественных производителей авто- и электротранспорта, мощности которых могут полностью удовлетворить потребности страны в современном городском транспорте.

Как сообщалось, в настоящее время в активной стадии реализации находится первый проект “Городской общественный транспорт Украины” — финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ, ратифицированное Украиной 12 апреля 2017 года. Им предусмотрено реализация 21 подпроекта по развитию городского пассажирского транспорта в 11 городах. К настоящему времени ЕИБ уже согласовал выделение финансирования 13 из указанных подпроектов на сумму EUR176,2 млн, в том числе для Львова — на 100 автобусов и 10 трамваев.

В конце марта текущего года ЕИБ сообщил о намерении выделить еще EUR200 млн в рамках проекта “Городской общественный транспорт Украины II”.

“Богдан А70132” — городской низкопольный 12-метровый автобус экостандарта Евро5, пассажировместимостью 106 человек (в том числе 30 сидячих).

АО “Автомобильная компания “Богдан Моторс” объединяет производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей — корпорации “Богдан” (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах).

источник