Порошенко возвращается в большую политику с томосом и ПЦУ

За последние годы в Украине сложилась своеобразная "традиция": накануне больших религиозных праздников происходит очередное обострение церковного вопроса. Празднование Пасхи в этом году пройдет в формате онлайн в условиях карантинных ограничений. Эти ограничения не стали помехой для нового конфликта под соусом борьбы за "правильное и патриотичное" православие.

"Рассадник вируса"

Традицию обострений церковной тематики заложил экс-президент Петр Порошенко. В рамках своей предвыборной триады "Армия. Мова. Вера" он продвигал создание новой "патриотической" Православной церкви Украины (ПЦУ), пользуясь идеологическим противостоянием с "враждебной" Украинской Православной Церковью (УПЦ).

Нынешняя информационная атака на УПЦ в канун празднования Пасхи состоялась именно в этом контексте. Ряд СМИ последовательно создавали информационный фон - будто УПЦ умышленно игнорирует соблюдение карантинных мер, подвергает угрозе жизни прихожан и становится "драйвером" распространения коронавируса.

"Украинская правда" разместила под весьма характерным заголовком "Церковь Московского патриархата игнорирует карантин на Житомирщине - СМИ" новость со ссылкой на местный сайт "Житомир.info". В новости указано, что священники Свято-Успенской церкви УПЦ причащают людей из одной чаши одной лжицей (ложкой). Житомирский сайт, судя по его информационной палитре, максимально дружественно настроен в отношении ПЦУ и весьма тенденциозно освещает деятельность УПЦ.

Размещая анонс онлайн богослужений ПЦУ и греко-католической церкви, сайт не дает ссылок на ресурсы и время, где и когда можно посмотреть богослужения в храмах УПЦ.

"5 канал" разместил характерный материал с "интригующим" заголовком: "Умышленный геноцид: Российская церковь запретила массовые мероприятия всем своим парафиям, кроме РПЦ в Украине – документ".

Еще один аффилированный с экс-президентом канал "Прямой" активно подогревал информационное внимание к Почаевской лавре. Канал опубликовал новость с заголовком: "Вспышка коронавируса в Почаевской лавре: настоятель отказался от сотрудничества с МОЗ". Некоторые СМИ тоже распространяли своеобразные новости о Лавре, представляя ее "очагом заразы".

9 апреля, тернопольской сайт "Politerno" поспешил сообщить о первом подозрении на коронавирус у отца Александра (Марценюка), хотя официального подтверждения коронавируса тогда не было. Особое внимание ряда СМИ приковано к Киево-Печерской лавре. Информация о новых заражениях и смертях монахов публикуется и отслеживается чуть ли не в режиме непрерывного онлайна, а Лавру называют "очагом вспышки коронавируса".

"Новое время" посвятило Лавре информационный марафон из новостей. Главный редактор издания Виталий Сыч весьма недвусмысленно прокомментировал тему у себя в Facebook: "Зачем всей стране сидеть на карантине и терять деньги, если после снятия карантина Лавра тут же запустит вторую волну вируса?".

"Православие не той системы" и вопрос карантина для церкви

Нарушения карантинного режима фиксируются и в отношении других конфессий, а заражаются коронавирусом не только священники УПЦ. Но о заразившихся священнослужителях других конфессий в СМИ рассказывают, не смакуя особых подробностей, а о нарушениях ими карантина если и пишут, то без особого морализаторства и негативных акцентов.

В Вербное воскресение люди пришли на богослужения к храмам как УПЦ, так и ПЦУ. Но новости о мирянах под церквями УПЦ сопровождались подобными описаниями: "Несмотря на то, что верующих в храм не пускали, многие из них не соблюдали дистанцию и стояли с приспущенными масками. Порой масок у верующих вообще не было".

При этом отмечалось, мол, во время богослужений в храмах ПЦУ все соблюдали санитарные нормы, были в масках, и все проходило отлично и без особых нарушений.

Большой резонанс вызвало видеообращение Митрополита УПЦ Онуфрия 14 апреля.

"Хочу утешить тех, кто из-за болезни или по другим причинам останется дома – вы не будете оставлены. Вы сможете увидеть пасхальную службу по телевидению. Благодаря власти, которая пошла нам навстречу, Пасхальная служба будет транслироваться по телеканалам "Украина" и "Интер". Те же верующие, которые придут на богослужение, будут стоять на улице и молиться, придерживаясь всех необходимых санитарных норм", - заявил глава УПЦ.

Многие СМИ подают сейчас информацию с заметным контрастом. "Плохая" УПЦ якобы не уговаривает верующих оставаться дома и призывает их молиться возле храмов. А вот "хорошая" ПЦУ это всячески порицает и дисциплинировано соблюдает карантинный режим. Широко разошлось заявление спикера ПЦУ Евстратия (Зори).

"... митрополит Онуфрий после скандала вокруг массовых собраний в Черновцах и Ровно, после сообщений о 90 больных в Лавре, после госпитализации митрополита Павла, который месяц назад призвал "ничего не бояться и всем приходить", обращается к пастве", - заявил представитель ПЦУ.

Информационный тон ряда мейнстримных медиа однозначно отражает генеральную линию на изображение УПЦ как "злостного нарушителя карантина" и "рассадника заразы".

Сама тема церковных учреждений, как мест провоцирующих распространение вируса, безусловно актуальна и требует обсуждения. В Южной Корее, где большинство населения исповедует протестантизм и католичество, во время вспышки заболевания власти приняли решение о принудительном закрытии всех церквей. Считается, что эти меры действительно обуздали пандемию в стране.

В Украине к подобным мерам решили не прибегать, исходя из политических и электоральных мотивов. По различным социологическим данным, церковь входит в тройку институтов, которым украинцы доверяют больше всего. Решение о закрытии всех церквей было бы весьма рациональным - это вполне в духе уже введенных жестких ограничительных мер. Но власть решила не портить себе электоральную картинку.

Празднование Пасхи стало очередным поводом для активизации и разогревания религиозного конфликта. В этот раз УПЦ провозглашена не только "агентом Кремля", но и "агентом коронавируса".

Лоббисты и заинтересованные попутчики

Заглохнувший было процесс наступления на УПЦ и утверждения ПЦУ в качестве "государственной церкви" может получить продолжение. Перед президентскими выборами провозглашение ПЦУ и получение томоса от Патриарха Константинопольского Варфоломея сопровождалось серьезным религиозным обострением, столкновениями в религиозных общинах и массовыми силовыми захватами храмов УПЦ.

После поражения Петра Порошенка силовые акции сторонников ПЦУ пошли на убыль, оставшись без поддержки государственной бюрократии. Сейчас ситуация может кардинально изменится. Внешние игроки не утратили интереса к этому проекту, несмотря на то, что прожект ПЦУ оказался в подвешенном состоянии после выхода из "томос-сделки" лидера православной церкви Киевского патриархата Филарета и его открытого конфликта с главой ПЦУ Епифанием.

США выступали в качестве одного из главных лоббистов и "спонсоров" предоставления томоса и создания ПЦУ. Пресс-служба Госдепа США назвала получение томоса "историческим достижением в прокладывании Украиной собственного пути в будущее". В числе тех, кто продвигал вопрос автокефалии новой церкви, были не только представители Демократической партии, которая курирует в Украине достаточно много других вопросов. Религиозная тематика также находится в повестке республиканцев, близких к неоконсервативному крылу партии, которое долгое время олицетворял покойный сенатор Джон Маккейн.

Епифаний встречается с нынешним госсекретарем США Майком Помпео чаще, чем президент Владимир Зеленский. Во время январской поездки в Украину из всех глав украинских церквей Помпео встречался только с Епифанием, а в октябре прошлого года госсекретарь принимал главу ПЦУ в Вашингтоне. По итогам визита в Киев, Помпео заявлял: "Я встречался с лидерами Православной Церкви Украины, которые борются за то, чтобы молиться свободно, без вмешательства правительства России".

В начале февраля Помпео заявил о создании Международного альянса по защите религиозной свободы, в который в числе 27 стран вошла и Украина. Глава Госдепартамента отметил, что альянс - это "Первый пример в истории, когда международная коалиция собирается на уровне национальных лидеров, чтобы продвигать вопрос религиозных свобод по всему миру".

США рассматривают религиозный альянс и ПЦУ как одни из инструментов сдерживания России в Восточной Европе.

Свои интересы в "проекте ПЦУ" имеет и Украинская греко-католическая церковь. После создания ПЦУ, глава УГКЦ Святослав Шевчук написал Епифанию поздравительное письмо и указал, что церкви должны установить евхаристическое общение и в дальнейшем прийти к формату "Будущего патриархата объединенной Киевской церкви". Вполне очевидно, что речь не шла о вхождении довольно большой структуры УГКЦ с богатой историей в новую и немногочисленную ПЦУ. Их религиозная несовместимость очевидна.

Греко-католиков также активно поддерживают США. "Интеллектуальной площадкой" и "мозговым центром" УГКЦ является Украинский Католический Университет, который патронируют ряд американских и европейских фондов, а также посольства Польши, Канады, США и Франции. УГКЦ хочет расширить свое влияние в Украине под аккомпанемент внутреннего православного конфликта. Итогом этого усиления должно стать предоставление УГКЦ Папой Римским статуса патриархата, который униатская церковь давно желает получить. В последний раз это вопрос поднимался во время прошлогодней июльской встречи Святослава Шевчука с Папой Франциском I в Риме.

Вторая молодость Порошенко и новая глава томоса

Весьма показательным стало появление в начале марта очень "своеобразного" социологического исследования КМИС на тему доверия украинцев к разным церквям.

Бесспорным лидером стала ПЦУ, к которой положительно относятся 60,6%, и только 5,4% негативно. В исследовании указывается, "что доверие населения к ПЦУ самое высокое среди всех регионов Украины". К УГКЦ хорошо относятся 35,2%, а не доверяют – 6,5%. В КМИС подчеркнули, что только в случае УПЦ прослеживается отрицательный баланс позитивно-негативного отношения (-2,2%). Позитивно к церкви отнеслись 25,7% участников опроса, нейтрально - 41,2%, негативно – 28%. С учетом того, что УПЦ является самой большой конфессией в стране, эти цифры вызывают снисходительную улыбку. Но публикация и заказ подобных данных – это весьма красноречивый сигнал.

Расширению влияния ПЦУ способствует и внутренняя политическая ситуация. 30 марта голосование в Верховной Раде за законопроект о рынке земли отразило расклад новой коалиции в парламенте. "Европейская солидарность" Петра Порошенко выступила спасительным костылем хромающего монобольшинства. И это была не разовая сделка. Учитывая нынешнее состояние и фрагментированность "Слуги народа", власть в дальнейшем не сможет принимать решения по самым важным вопросам без поддержки Порошенко.

Активизация и восстановление "политического либидо" Петра Порошенко бросается в глаза. Особенно после картинного "затишья", вызванного назначением нового генерального прокурора.

Партия Порошенко громогласно записывает себе в актив поправки к секвестру бюджета, сохранившие финансирование "принципиальных" направлений, вроде съемок украинского кино, Института национальной памяти и прочих культурно-патриотических статей в государственной смете.

Вопреки предвыборным обещаниям Зеленского и его партии, в перспективе не рассматривается ни пересмотр скандального языкового закона, ни отмена декоммунизации, ни ревизия других гуманитарных деяний Порошенко-Вятрович. Осмелев и получив статус партнера власти, Порошенко будет продвигать идеологические вопросы, с помощью которых он попытается максимально консолидировать представителей правого, ура-патриотического электората. Вопрос ПЦУ – один из пунктов этой повестки и Порошенко скоро возьмется за старое.

Чем дольше будет сохраняться партнерский статус Порошенко, тем скорее тематика продвижения ПЦУ и новая волна религиозного конфликта в Украине вернется в повестку дня.

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