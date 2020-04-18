Долгосрочные тенденции экономики Китая останутся неизменными

Согласноопубликованному 17 апреля Государственным статистическим управлением КНР отчёту, в первом квартале текущего года объём ВВП Китая составил 20,65 трлн. юаней (около 2,95 трлн. долл. США), что на 6,8% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 9,8% ниже по сравнению с предыдущим кварталом.

Данныепоказатели ожидаемы, поскольку этот отрезок времени являлся для Китая критическим периодом борьбы с пандемией коронавируса, борьбы за спасение жизней отдельных граждан и безопасность здоровья всего народа. В это время в КНР были приняты усиленные противоэпидемические меры, которые помогли эффективному сдерживанию распространения вируса, но, вместе с тем, привели к неизбежному замедлению экономического роста. Это краткосрочная допустимая экономическая цена, которую Китай заплатил за спасение драгоценных жизней своих граждан и граждан других государств.

В настоящее время эпидемия распространяется во всем мире, сокращаются глобальные межнациональные инвестиции, торговля товарами и взаимодействие между бизнесами. Понижаются прогнозы роста экономики во многих странах, глобальных и региональных организациях и структурах. В такой международной обстановке китайской экономике крайне трудно совершенствоваться в одиночку, и потому снижение темпов роста – это естественные и неизбежные последствия.

Стоит отметить, что, несмотря на эпидемию, китайская экономика по-прежнему сохраняет положительную динамику. В первом квартале общая стоимость услуг в сфере передачи данных, программного обеспечения и информационных технологий в Китае выросла на 13,2%, что стимулировало рост ВВП на 0,6%, в то время как рост финансовой отрасли составил 6%. Кроме того, сравнительно быстрое развитие получили сферы, так или иначе связанные с Интернетом. В особенности выросли объёмы онлайн-покупок, в частности, широкую популярность набрали онлайн-трансляции, как способ продвижения и продаж товаров через Интернет. Всё чаще на двух ключевых торговых платформах Китая продажи одной двухчасовой онлайновой прямой трансляции превышают 100 млн. юаней (около 14,5 млн. долл. США).

Очевидно, что основные тенденции долгосрочного благоприятного экономического развития в Китае не изменятся из-за краткосрочного воздействия эпидемии и сопутствующих негативных факторов. Именно поэтому мир уверен в китайском рынке. 8 апреля – в первый день снятия с города Ухань карантина – на онлайн-мероприятии по привлечению инвестиций, проведенном местным правительством, компания WalMart объявила о дополнительных вложениях в Ухань 3 млрд. юаней (около 430 млн. долл. США).

По мнению ряда аналитиков, ожидаемое компенсационное восстановление после эпидемии в определенной степени поддержало позитивный настрой инвесторов, которые оптимистично оценивают Китай. Согласно прогнозам JP Morgan Chase, Китай, как первая страна, столкнувшаяся с замедлением экономического роста из-за эпидемии COVID-19, первой же и выйдет из затруднительной ситуации. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что Китай станет одной из немногих крупнейших экономик, которая сохранит положительный рост в этом году. В 2021 году, по оценкам аналитиков, темпы экономического роста КНР достигнут 9,2%. Китай станет экономикой с наибольшей скоростью восстановления среди стран «Большой двадцатки». Недавно в эксклюзивном интервью Медиакорпорации Китая вице-президент МВФ Чжан Тао заявил, что данный прогноз отражает уверенность в долгосрочном благоприятном развитии китайской экономики.

В настоящее время продолжается непрерывное распространение эпидемии COVID-19, в связи с этим растут риски спада мировой экономики, а факторы нестабильности и неопределенности значительно возросли. Китай должен провести подготовительную работу к долгосрочному реагированию на постоянно растущие внешние риски, которые обещают стать гигантскими.

Положительный факт в том, что страна, правительство и народ уверены в собственной экономике. Они способны превратить кризисы в возможности и выступить с инициативами развития. Благодаря таким усилиям, ускоренное восстановление экономики Китая продолжит вносить весомый позитивный вклад в стабильность мировой экономики.